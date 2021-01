5 thói quen giúp bạn luôn giữ sự yêu đời và cảm hứng sống mỗi ngày

Bạn có biết rằng thói quen của bạn có liên quan trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của bạn. Những thói quen tốt sẽ mang lại niềm vui trong cuộc sống trong khi những thói quen xấu có thể khiến cuộc sống của bạn trở nên tồi tệ hơn.

Dưới đây là 5 thói quen đơn giản giúp bạn cảm thấy yêu đời, yêu cuộc sống hơn.

1. Thiền

Trong cuộc sống xã hội hiện đại, chúng ta luôn phải đối mặt với nhiều điều khó khăn và những điều không được như ý. Khi cảm thấy quá căng thẳng, mệt mỏi thì bạn nên ngồi ở một nơi vắng vẻ, nghe nhạc thiền và tập trung vào hơi thở của mình.

Tập thiền sẽ làm lắng dịu mọi suy tư, giúp tâm chúng ta có được thời gian thư giãn cần thiết. Sau thời gian thiền, bạn sẽ cảm thấy đầu óc nhẹ nhàng, thoải mái hơn.

2. Yêu đời, sống thiện tâm

Muốn có được cuộc sống hạnh phúc, viên mãn, trước hết bạn phải biết cách yêu thương, đối xử tốt với bản thân mình. Và sau đó, bạn cũng sẽ biết cách yêu thương và đối xử tốt với những người khác. Thay vì bắt nạt, hạ thấp hoặc phê bình người khác, bạn hãy đối xử với họ bằng lòng bao dung và thiện tâm.

Bạn có biết rằng sau khi giúp đỡ được người khác hoặc trao cho họ thứ gì, bản thân bạn sẽ cảm thấy rất nhẹ nhàng, thanh thản. Đó là lý do bạn có thể dành ra cuối tuần hoặc bất cứ thời gian rảnh rỗi để giúp việc ở cô nhi viện hay viện dưỡng lão. Bạn sẽ nhận ra rằng mang đến niềm vui cho người khác cũng chính là mang đến niềm vui cho chính mình.

3. Tuân theo quy tắc 5 giây

Nhiều người trong chúng ta có thói quen chần chừ, lần lữa khi làm bất cứ công việc gì. Khi chuông đồng hồ báo thức, việc đầu tiên bạn sẽ làm là gì? Bạn nhanh chóng nhảy ra khỏi giường hay tắt chuông đồng hồ để ngủ tiếp?

Nếu bạn thường xuyên tắt chuông đồng hồ để ngủ tiếp thì hãy bắt đầu tuân thủ quy tắc 5 giây. Quy tắc 5 giây được định nghĩa rằng khi đến thời điểm để làm việc gì đó, bạn không được chần chừ, hãy đếm 1-2-3-4-5 và lao vào tập trung làm mọi việc.

4. Ham học hỏi

Thật khó để có được cuộc sống hạnh phúc và thành công nếu bạn lười học tập và không chịu tiếp thu những cái mới. Học tập, đọc sách là cách cực kỳ hiệu quả để bạn nuôi dưỡng tâm hồn của mình.

Hãy cố gắng học 1 khóa tu 1 năm, đọc 1 cuốn sách mỗi tháng, 1 postcast mỗi tuần và 1 bài báo có kiến thức khoa học về những điều bạn muốn biết mỗi ngày. Ham học hỏi tạo ra động lực để bạn cố gắng phấn đấu và đạt được những thành công trong tương lai.

5. Làm điều mà bạn muốn

Mỗi con người chúng ta đều có những “vùng an toàn” nhất định. “Vùng an toàn” này có thể là công việc ổn định mà bạn đã làm lâu rồi, mang về thu nhập tốt cho bạn và gia đình. “Vùng an toàn” này cũng có thể là ngôi nhà mà bạn đã ở suốt 20 năm nay.

Tuy nhiên, nếu bạn cảm thấy rằng “vùng an toàn” này đã không còn phù hợp thì hãy dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn và làm điều mà bạn muốn. Đôi khi những quyết định táo bạo này lại mang về niềm hạnh phúc và thành công cho bạn.

Theo Emdep.vn