8 bí quyết giúp tình yêu trở nên sâu đậm hơn

Bất kể bạn đang yêu ở giai đoạn nào thì luôn có những bí quyết giúp tình yêu trở nên sâu đậm hơn.

1. Làm những điều mới mẻ cùng nhau

Lặp lại những việc giống nhau mỗi ngày có thể làm giảm đi sự sâu đậm của tình yêu. Ngược lại, cùng nhau làm những điều mới mẻ lại giúp tiết ra endorphins and serotonin, các hormone quan trọng cho tình yêu cũng như tạo ra sự gắn kết mới giữa các cặp đôi. Đây là một cách để phát triển và thử thách mối quan hệ khi tạo ra những trải nghiệm và khoảnh khắc chung.

Ảnh minh hoạ.

2. Hiểu rõ ngôn ngữ tình yêu của nửa kia

Theo các chuyên gia về tình yêu, để tình cảm trở nên sâu đậm hơn, bạn phải hiểu ngôn ngữ tình yêu của nửa kia và sau đó thể hiện ngôn ngữ đó ít nhất 1 lần mỗi ngày. Đó có thể là hành động tặng một món quà nhỏ để chứng tỏ rằng bạn yêu người ấy hoặc bạn hành động để chứng minh tại sao nửa kia quan trọng với bạn. Làm điều gì đó để nửa kia cảm thấy có một ngày nhẹ nhàng hoặc dành thời gian đặc biệt cho họ chỉ để nói rằng bạn yêu người ấy.

3. Dành thời gian riêng cho nhau

Dù ngay cả khi ở kề bên nửa kia thì bạn cũng dễ bị xao nhãng bởi sự ồn ào của nhà hàng hay trên tivi. Sự xao nhãng là kẻ thù của tình yêu. Chính vì thế, lên thời gian biểu riêng để cho phép bạn chỉ tập trung đến nửa kia thôi. Điều này chứng tỏ bạn đặt tình yêu lên hàng đầu và điều này mang lại cơ hội xây dựng tình yêu bền vững theo thời gian.

4. Dành thời gian để trò chuyện thân mật

Trò chuyện thân mật chính xác là gì? Đó là một cuộc nói chuyện dài mà bạn hoàn toàn hướng sự tập trung vào nửa kia và trò chuyện sâu hơn về một điều gì đó. Trò chuyện giúp khơi gợi hứng khởi hẹn hò. Do đó, dành thời gian trò chuyện thân mật sẽ giúp tình yêu của các cặp đôi trở nên bền chặt hơn.

Ảnh minh hoạ.

5. Chia sẻ sở thích với nửa kia

Cùng tham gia vào một hoạt động hay một trò tiêu khiển nào đó với người yêu, sẽ cho phép bạn nhìn thấy nửa kia dưới một lăng kính khác. Bạn có cơ hội thấy điều gì khiến họ hạnh phúc ở một môi trường khác hơn so với lúc thông thường.

6. Sáng tạo trong đời sống tình dục

Tình dục cũng có thể không phải là ưu tiên hàng đầu trong một mối quan hệ bởi nhiều lý do như công việc bận rộn, nhịp sống xã hội hối hả hay đơn giản là do mệt mỏi. Tuy nhiên, hãy nhớ sáng tạo trong “chuyện ấy” có thể giúp bạn cảm thấy yêu nhau nhiều hơn. Sáng tạo có thể là việc thắp nến hay thử một vài tư thế mới... Bạn cũng có thể tham khảo cuốn sách tình dục Kama Sutra để có những ý tưởng mới cho chuyện chăn gối. Nhớ là cần sáng tạo, đầu tư thời gian và thư giãn thì nửa kia sẽ yêu say đắm và khao khát “chuyện ấy” như những ngày đầu.

7. Tạo niềm vui và bất ngờ cho nhau không cần lý do

Khi mới hẹn hò, các cặp đôi thường không ngại viết giấy note hay tạo bất ngờ cho nửa kia bằng một món quà xinh xắn. Nhưng theo thời gian, rõ ràng những thói quen nuôi dưỡng tình yêu này dần bị lãng quên. Theo các chuyên gia về tình yêu thì cố gắng tạo sự bất ngờ lớn hay nhỏ như tái hiện buổi hẹn đầu tiên một cách riêng tư và ý nghĩa giúp các cặp đôi yêu nhau sâu sắc hơn.

8. Cười với nhau thường xuyên

Trong tình yêu, nụ cười thậm chí còn quan trọng hơn là tình dục. Hành động đơn giản này giúp tình yêu trở nên sâu sắc hơn. Đây là trạng thái chia sẻ niềm vui này có lợi cho mọi mối quan hệ. Thói quen cười cùng nhau giúp tránh sự tức giận và oán hận, các yếu tố được xem là kẻ thù của tình yêu./.

Theo VOV