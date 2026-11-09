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Hà Tĩnh chủ động ứng phó nguy cơ mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất

P.V
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(Baohatinh.vn) - Các địa phương, đơn vị tổ chức trực ban 24/24 giờ, thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ”, không để bị động, bất ngờ trong ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, ngày và đêm 9/11, Hà Tĩnh có mưa to đến rất to, lượng mưa một số khu vực có thể vượt 300mm. Trước nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị khẩn trương triển khai phương án ứng phó.

Theo bản tin dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao, khu vực Hà Tĩnh đang có mưa to và dông. Lượng mưa tại vùng núi, đồng bằng và ven biển phía Bắc phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm; khu vực đồng bằng, ven biển phía Nam phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm. Một số nơi có nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ. Đợt mưa lớn dự kiến kết thúc vào ngày 10/11.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, ngày và đêm 9/11, Hà Tĩnh có mưa to đến rất to, lượng mưa một số khu vực có thể vượt 300mm.
Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, ngày và đêm 9/11, Hà Tĩnh có mưa to đến rất to, lượng mưa một số khu vực có thể vượt 300mm.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Công điện số 15/CĐ-UBND về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ tịch UBND các xã, phường khẩn trương rà soát phương án ứng phó với từng loại hình thiên tai; tổ chức sơ tán người dân tại các khu vực nguy hiểm, có nguy cơ ngập sâu, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Trong đó, đặc biệt quan tâm người già, trẻ em và các đối tượng yếu thế.

Các địa phương bố trí lực lượng cảnh báo, hướng dẫn giao thông tại những khu vực xung yếu như ngầm qua suối, đường bị ngập, bến đò ngang, đò dọc; kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn. Đồng thời, kiểm tra các công trình đê điều, thủy lợi; chủ động tiêu nước chống úng, bảo vệ sản xuất nông nghiệp, khu đô thị và khu công nghiệp.

Cùng với đó, huy động lực lượng hỗ trợ người dân thu hoạch cây ăn quả có múi, thủy sản đã đến kỳ thu hoạch; kiểm tra, khơi thông dòng chảy, hạn chế nguy cơ lũ ống, lũ quét.

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UBND tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị quản lý hồ chứa, thủy điện, đê điều tăng cường kiểm tra, tuần tra, chủ động phương án bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du; chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, vật tư để xử lý các tình huống phát sinh.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an tỉnh sẵn sàng lực lượng, phương tiện hỗ trợ các địa phương phòng, chống mưa lũ. Ngành giáo dục căn cứ tình hình thực tế chủ động cho học sinh nghỉ học khi xảy ra mưa lớn, ngập lụt nhằm bảo đảm an toàn.

Các địa phương, đơn vị tổ chức trực ban 24/24 giờ, thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ”, không để bị động, bất ngờ trong ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

Tags:

#mưa lớn Hà Tĩnh #lũ quét #sạt lở đất #ngập lụt #ứng phó thiên tai #UBND tỉnh Hà Tĩnh #mưa lũ

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