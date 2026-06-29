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Hơn 90 người bị bắt trong đường dây ma túy ở Ninh Bình

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Vũ Văn Bốn và hơn 93 người bị bắt với cáo buộc buôn bán, sử dụng ma tuý, tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép...

Ngày 29/6, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đang mở rộng chuyên án buôn bán ma tuý quy mô rất lớn do Vũ Văn Bốn, tức "Bún", 40 tuổi, trú phường Đông Hoa Lư, cầm đầu.

Cơ quan chức năng cáo buộc, Bốn thường xuyên sử dụng các ứng dụng mạng xã hội như Zalo, Facebook, Telegram để giao dịch ma túy với nhóm tại Sơn La, sau đó chỉ đạo Đặng Văn Dương, 32 tuổi, vận chuyển về Ninh Bình tiêu thụ.

Nhóm nghi can cầm đầu và tang vật vụ án. Ảnh công an cung cấp
Nhóm nghi can cầm đầu và tang vật vụ án. Ảnh công an cung cấp

Trong quá trình phá án, tại xã Giao Thủy, lực lượng chức năng bắt quả tang Bùi Văn Thuần, 29 tuổi, trú xã Phú Sơn, điều khiển ôtô chở Dương vận chuyển 1 kg ketamine và 5.000 viên ma túy tổng hợp đi tiêu thụ.

Cùng thời điểm, các tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt nhiều nghi can...

Đến nay, Công an tỉnh Ninh Bình đã bắt giữ 94 người về các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, che giấu tội phạm và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Tang vật thu hơn 6.400 viên ma túy tổng hợp, hơn 3.420 gam ma túy các loại, bốn khẩu súng, năm viên đạn, 14 ôtô, xe máy, 250 triệu đồng cùng nhiều vật chứng liên quan.

vnexpress.net
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#ma túy #Ninh Bình #bắt giữ #đường dây ma túy #công an #vũ khí #tàng trữ

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