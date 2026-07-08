Khai mạc Phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Phiên họp dự kiến diễn ra trong 6 ngày, chia làm 2 đợt, xem xét, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng, trong đó trọng tâm là nhiệm vụ lập pháp chuẩn bị cho Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, dự kiến khai mạc vào đầu tháng 8/2026; đồng thời chuẩn bị một số nội dung cho Kỳ họp thứ hai vào cuối năm.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, việc tổ chức Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của Đảng, Quốc hội và Chính phủ trong việc kịp thời thể chế hóa các chủ trương, kết luận của Trung ương; xử lý ngay những vấn đề cấp bách, không thể chậm trễ; tháo gỡ ách tắc, giảm áp lực cho kỳ họp thường lệ cuối năm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc phiên họp. (Ảnh: THỦY NGUYÊN).

Về chương trình phiên họp, Chủ tịch Quốc hội cho biết, đến thời điểm này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét 24 dự án luật, nghị quyết dự kiến trình Quốc hội tại Kỳ họp không thường lệ; 2 dự án luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ hai; xem xét, thông qua 10 pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo chương trình lập pháp năm 2026 và cho ý kiến về 3 nội dung khác theo thẩm quyền.

Bên cạnh đó, Chính phủ mới có văn bản đề nghị bổ sung dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) để trình Quốc hội thông qua theo trình tự, thủ tục rút gọn ngay tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, các Ủy ban có liên quan và các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội phụ trách lĩnh vực rà soát thật kỹ, xem xét 2 dự án luật này có đủ điều kiện để đưa vào chương trình Kỳ họp không thường lệ hay không.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, hiện nay, các cơ quan chưa bố trí 2 dự án luật này trong chương trình phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Do vậy, đề nghị Chính phủ chỉ đạo hoàn thiện và gửi hồ sơ để các cơ quan của Quốc hội thẩm tra. Nếu bố trí để Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến cùng với dự án Luật Đất đai (sửa đổi) thì dự kiến thực hiện vào ngày 28/7.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: THỦY NGUYÊN).

Trước khối lượng công việc lớn, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan tập trung siết chặt kỷ luật, kỷ cương, bám sát chương trình phiên họp; tuyệt đối không để chậm tiến độ, xin lùi, xin rút nội dung hoặc gửi hồ sơ sát thời điểm Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến do nguyên nhân chủ quan. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu bảo đảm trong tháng 7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải hoàn thành toàn bộ nội dung trình Kỳ họp không thường lệ thứ nhất.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, khi cho ý kiến đối với các dự án luật, nghị quyết, đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội bám sát thực tiễn gần 1 năm triển khai mô hình chính quyền 3 cấp; rà soát kỹ các quy định về phân cấp, phân quyền; đánh giá đầy đủ tính khả thi của từng chính sách, bảo đảm quy định rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, để địa phương thực hiện được ngay sau khi luật có hiệu lực. Đồng thời, không để phát sinh khoảng trống pháp lý, chồng chéo hoặc đùn đẩy trách nhiệm trong tổ chức thực hiện.

Sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành nội dung đầu tiên của phiên họp: xem xét, thông qua dự án Pháp lệnh Trình tự, thủ tục Tòa án nhân dân xem xét, quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi đi cai nghiện bắt buộc (sửa đổi toàn diện).