Hà Tĩnh sẽ tôn vinh trí thức tiêu biểu bằng hình thức lễ vinh danh

Trí thức được tôn vinh sẽ được Chủ tịch UBND tỉnh tặng biểu trưng, bằng chứng nhận và tiền thưởng; được xem xét để đưa vào quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ của các đơn vị...

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3411/QĐ-UBND ngày 12/10 về việc ban hành Đề án xét chọn, tôn vinh danh hiệu “Trí thức tiêu biểu tỉnh Hà Tĩnh”.

Theo đó, lễ tôn vinh trí thức tiêu biểu sẽ được tổ chức 5 năm 2 lần, bắt đầu từ năm 2022, vào dịp kỷ niệm ngày Khoa học công nghệ Việt Nam (18/5).

Hà Tĩnh tổ chức gặp mặt trí thức tiêu biểu năm 2021.

Đối tượng áp dụng là trí thức làm việc tại tỉnh Hà Tĩnh, có thành tích xuất sắc trong hoạt động, công tác, đóng góp cho sự phát triển của tỉnh nhà và đất nước trên tất cả các lĩnh vực.

Cụ thể, đạt một trong các tiêu chuẩn sau không quá 3 năm tính đến thời điểm xét chọn:

- Cá nhân đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh; Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ, văn học nghệ thuật.

- Cá nhân được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư; được Nhà nước phong tặng các danh hiệu nhân dân, danh hiệu ưu tú.

- Cá nhân là tác giả duy nhất hoặc người có đóng góp chính, cao nhất một trong các giải thưởng sau:

+ Giải ba trở lên: Giải Báo chí Quốc gia; Giải Báo chí Búa Liềm Vàng; Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí viết về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc.

+ Giải nhất: Giải Báo chí Trần Phú, Hội thi Sáng tạo kỹ thuật của tỉnh, Giải A Giải thưởng Văn học nghệ thuật Nguyễn Du.

+ Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh hoặc Bằng Lao động sáng tạo (do Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng); Giải thưởng Lương Định Của (do Trung ương Đoàn trao tặng); Giải thưởng Sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam (do Bộ Khoa học và Công nghệ - Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - Trung ương Đoàn trao tặng).

Lãnh đạo tỉnh trao thưởng cho các tác giả tại Giải Báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng lần thứ III (Giải Búa Liềm Vàng) tháng 12/2020.

- Cá nhân chủ trì, chủ nhiệm đề tài, dự án được nghiệm thu, triển khai ứng dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả thiết thực tại Hà Tĩnh, trong đó: Đề tài cấp tỉnh xếp loại xuất sắc; cấp bộ xếp loại khá; cấp Nhà nước xếp loại đạt.

- Cá nhân có sáng kiến, giải pháp kỹ thuật được áp dụng rộng rãi, mang lại hiệu quả kinh tế, môi trường, xã hội cho tỉnh và được đơn vị ứng dụng hoặc chính quyền địa phương cấp huyện, cấp tỉnh xác nhận.

- Cá nhân đạt huy chương vàng, bạc (hoặc tương đương) trong các cuộc thi tay nghề kỹ thuật quốc gia và quốc tế.

- Cá nhân (là tác giả chính) có ít nhất 1 công trình nghiên cứu được đăng trên tạp chí thuộc danh mục tạp chí quốc tế và quốc gia có uy tín hoặc có ít nhất 3 công trình trở lên được đăng trên những tạp chí thuộc danh mục tạp chí khoa học được tính điểm trong Hội đồng Giáo sư nhà nước hằng năm theo quy định.

- Cá nhân bảo vệ luận án tiến sĩ được hội đồng chấm luận án xếp loại xuất sắc.

- Cá nhân là trí thức trẻ tiêu biểu được Tỉnh đoàn giới thiệu (không quá 1 người); cá nhân là nữ trí thức tiêu biểu do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh giới thiệu (không quá 1 người).

Chi tiết Quyết định 3411 và báo cáo thành tích đề nghị tôn vinh “Trí thức tiêu biểu tỉnh Hà Tĩnh”

Dương Chiến