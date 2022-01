Agribank Hà Tĩnh II phấn đấu huy động vốn tăng tối thiểu 15%, dư nợ tăng tối thiểu 13%

Đó là các chỉ tiêu được Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh Hà Tĩnh II đặt ra tại hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2022.

Sáng 8/1, Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, hoạt động kinh doanh năm 2021 và triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2022. Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Trọng Vân và Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Văn Trung cùng dự.

Đại biểu dự hội nghị

Năm 2021, nền kinh tế cả nước nói chung và Hà Tĩnh nói riêng chịu tác động xấu của đại dịch COVID-19. Bên cạnh đó là sự cạnh tranh giữa các tổ chức tín dụng trên địa bàn cũng tác động lớn đến hoạt động kinh doanh của Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II. Tuy vậy, Đảng ủy, Ban Giám đốc chi nhánh đã bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng luôn được cấp ủy đặc biệt quan tâm. Việc tổ chức học tập, quán triệt triển khai các chủ trương, nghị quyết của cấp trên được đảng ủy thực hiện nghiêm túc.

Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác dân vận, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể… được đơn vị triển khai đúng quy định và hiệu quả.

Ông Võ Văn Nhất - Giám đốc Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II: Chi nhánh tiếp tục tuân thủ sự chỉ đạo của ngân hàng cấp trên, tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương; làm tốt công tác dự báo, thường xuyên nắm bắt diễn biến thị trường để đưa ra các giải pháp điều hành kịp thời, linh hoạt, sát thực tế.

Đến 31/12/2021, huy động vốn toàn chi nhánh đạt 10.868 tỷ đồng (tăng 1.798 tỷ đồng so với đầu năm); dư nợ tín dụng đạt 10.276 tỷ đồng (tăng 2.552 tỷ đồng so với đầu năm), tỷ lệ nợ xấu 0,91%/tổng dư nợ (giảm 0,8% so với kế hoạch Agribank Việt Nam giao); thu dịch vụ đạt 39,8 tỷ đồng, nộp ngân sách 9,45 tỷ đồng…

Đồng hành cùng tỉnh nhà trong phòng chống dịch COVID-19, Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II đã ủng hộ tổng số tiền là 1,263 tỷ đồng.

Năm qua, đơn vị đã triển khai gói tín dụng 100.000 tỷ đồng để thực hiện chương trình tín dụng ưu đãi đối với khách hàng bị ảnh hưởng đại dịch COVID-19 với lãi suất cho vay 4,5%/năm. Đến 30/11/2021, có 5.695 khách hàng vay với tổng dư nợ 2.241 tỷ đồng, số lãi đã giảm 13 tỷ đồng. Ngoài ra, chi nhánh giảm 10% trên lãi suất cho vay hiện hữu với tất cả khách hàng có dư nợ tại thời điểm tháng 7/2021. Theo đó, 36.800 khách hàng được giảm với tổng dư nợ 7.839 tỷ đồng, số tiền lãi đã giảm 24 tỷ đồng.

Thời gian tới, đề nghị Đảng ủy Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng; quan tâm, nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của cán bộ, Đảng viên để xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh, góp phần đưa lại hiệu quả trong hoạt động kinh doanh và đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh nhà. Ông Nguyễn Trọng Vân - Phó Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh

Năm 2021, Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II đã chi 12,1 tỷ đồng cho công tác từ thiện, nhân đạo và an sinh xã hội, đỡ đầu xây dựng nông thôn mới trên 3 tỷ đồng…

Năm 2022, Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II đặt mục tiêu nguồn vốn huy động và quản lý trên địa bàn tăng tối thiểu 15%; dư nợ cho vay tăng tối thiểu 13%; tỷ lệ nợ xấu dưới 0,91%/tổng dư nợ; phát triển sản phẩm dịch vụ tăng tối thiểu 12%; đảm bảo quỹ tiền lương tối đa Agribank Việt Nam cho phép, đóng nộp đầy đủ, kịp thời các chế độ bảo hiểm cho người lao động.

Đơn vị cũng phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên và người lao động được quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phấn đấu đảng bộ đạt đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; phấn đấu 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ…

Năm 2022, đề nghị Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II bám sát chỉ đạo NHNN, của Hội sở để triển khai nhiệm vụ ngay từ đầu năm; thực hiện nghiêm túc các quy định về lãi suất; tập trung ưu tiên vốn vay cho các ngành, lĩnh vực ưu tiên; triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng dịch COVID-19; thực hiện kiểm soát chất lượng tín dụng, đảm bảo đún quy trình thủ tục trong cho vay và sau cho vay. Ngoài ra, chi nhánh cần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt; tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo hoạt động an toàn, thông suốt, hiệu quả... Ông Nguyễn Văn Trung - Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh

Dịp này, Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II đã tặng giấy khen cho 2 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trao thưởng đơn vị dẫn đầu nhiệm vụ kinh doanh năm 2021 cho Agribank Chi nhánh huyện Cẩm Xuyên và khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2021.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các CCQ&DN tỉnh Nguyễn Trọng Vân và Giám đốc Chi nhánh NHNN tỉnh Nguyễn Văn Trung tặng thưởng đơn vị dẫn đầu nhiệm vụ kinh doanh năm 2021 cho Agribank Chi nhánh huyện Cẩm Xuyên.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các CCQ&DN tỉnh và lãnh đạo Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II tặng giấy khen cho 2 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

Công ty CP Bảo hiểm Agribank Chi nhánh Nghệ An tặng thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc.

Thu Phương