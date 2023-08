Các cơ sở may đồng phục tất bật “chốt đơn”

Từ tháng 6 lại nay, nhu cầu may đồng phục hội khoá, hội lớp và đồng phục học sinh tăng đột biến nên lao động tại các cơ sở may mặc ở Hà Tĩnh tất bật hơn.

Tại nhà may Khuê (đường Xuân Diệu, TP Hà Tĩnh), không khí làm việc rất khẩn trương, hối hả. Gần chục lao động tập trung cao nhất để sớm hoàn thành các đơn hàng đồng phục học sinh mà nhiều trường tiểu học, THCS trên địa bàn đã đặt may.

Chủ nhà may Khuê kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi giao cho khách hàng.

Bà Trần Thị Hà – Chủ nhà may Khuê cho hay: “Nếu như thời điểm bình thường, mỗi tháng cơ sở may từ 500 – 800 sản phẩm nhưng thời gian gần đây nhu cầu may đồng phục hội khoá, hội lớp cùng đồng phục học sinh tăng đột biến nên chúng tôi phải cố gắng hoàn thành từ 2.500 – 3.500 sản phẩm/tháng. Nhu cầu lớn song giá cả các sản phẩm tại cơ sở vẫn ổn định. Theo đó, đồng phục hội khoá, hội lớp từ 200.000 - 300.000 đồng/bộ, học sinh tiểu học ở mức 150.000 – 200.000 đồng/bộ, đồng phục học sinh THCS, THPT dao động từ 250 – 350.000 đồng/bộ tuỳ chất liệu, kiểu dáng”.

Đơn hàng nhiều nên người lao động tại nhà may Khuê phải tăng ca để đáp ứng tiến độ giao hàng. “Thông thường tôi chỉ nhận may từ 8 - 10 sản phẩm/ngày thì nay lên tới 30 sản phẩm/ngày. Mặc dù tăng ca, vất vả song nguồn thu tăng nên chúng tôi rất phấn khởi. Nếu như trước mỗi tháng lương của tôi chỉ được 5 – 6 triệu đồng thì nay đã lên tới 10 triệu đồng” - chị Lê Thị Định (trú tại xã Thạch Lạc, Thạch Hà) phấn khởi.

Chị Lê Thị Định (bên phải) phấn khởi vì thu nhập gia tăng.

Tại chợ TP Hà Tĩnh, các cơ sở may đồng phục cũng đang tất bật với các đơn hàng. Để đáp ứng thị hiếu thẩm mỹ của khách hàng, các chủ cơ sở chú trọng đa dạng hoá chất liệu vải, đổi mới phong cách thiết kế theo hướng thanh lịch, hiện đại.

Chị Lương Thị Hoài – Chủ tiệm may Lệ Thanh (chợ TP Hà Tĩnh) chia sẻ: “Hiện nay, ngoài nhận may đồng phục cho học sinh các trường trên địa bàn TP Hà Tĩnh thì cơ sở còn đảm nhận đồng phục học sinh, giáo viên của trường Mầm non Thiên Lộc, Vượng Lộc (Can Lộc)... Để đảm bảo tính thẩm mỹ, sự thoải mái khi sử dụng, chúng tôi lựa chọn chất liệu vải phù hợp. Về kiểu dáng, ngoài tuân thủ mẫu mã của các trường học, cơ sở luôn chú trọng hướng đến sự thoải mái, nhẹ nhàng, tiện cho các hoạt động của học sinh”.

Chị Lê Hoài Thương (phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh) cho hay: “Hiện nay, các tiệm may đều có sẵn các mẫu đồng phục của các trường học trên địa bàn nên rất thuận lợi cho phụ huynh trong việc lựa chọn. Ngoài ra, vải may cũng có nhiều loại nên phù hợp với “túi tiền” của người tiêu dùng”.

Người lao động tại các cơ sở may mặc phấn khởi vì đơn hàng tăng, thu nhập cải thiện.

Khoảng 3 năm lại nay, nhiều trường THPT ở Hà Tĩnh đã chuyển hướng từ đồng phục quần áo sang đồng phục áo dài cho các bạn nữ sinh. Bởi vậy, các cơ sở thiết kế, may mặc áo dài trên địa bàn cũng “chốt” thêm nhiều đơn hàng.

Chị Dương Thị Thanh – Chủ cơ sở may áo dài Dương Thanh (TP Hà Tĩnh) cho hay: “Trước thềm năm học mới năm nay, nhu cầu đặt may áo dài đồng phục nữ sinh tại các trường THPT gia tăng nên các cơ sở thiết kế, may áo dài trên địa bàn có thêm nhiều việc làm. Hiện nay, chúng tôi đang tập trung may áo dài đồng phục cho các em nữ sinh trường THPT tại thành phố Hà Tĩnh, Cẩm Xuyên), THPT Nghèn (Can Lộc)...

Để tạo sự duyên dáng trong tà áo dài và sự thoải mái cho các nữ sinh, ngoài chú trọng kỹ thuật cắt may, cơ sở tập trung kỹ lưỡng về chất liệu vải. Chúng tôi ưu tiên lựa chọn vải lencii, gấm Thái Tuấn cùng thiết kế theo kiểu cổ truyền thống chữ V. Mỗi bộ áo dài có giá từ 400 – 600.000 đồng tuỳ vào chất liệu”.

Trước thềm năm học mới, nhu cầu đặt may áo dài đồng phục nữ sinh các trường THPT trên địa bàn gia tăng.

Theo ghi nhận, hiện nay, các cơ sở may mặc ở Hà Tĩnh đang hoạt động hết công suất với nguồn thu tăng từ 30 - 50%. Mặc dù người lao động tại các cơ sở này đang phải chịu nhiều áp lực về tiến độ, chất lượng sản phẩm song bù lại lương thưởng của họ lại được cải thiện tích cực.

Thảo Hiền – Quang Minh