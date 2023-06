Cách giải nhiệt đơn giản khi phải di chuyển nhiều ngoài trời nắng nóng

Để giảm nhiệt cơ thể giữa mùa hè nắng nóng, ngoài mặc quần áo, đội mũ để che bớt ánh nắng mặt trời, chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo cần phải uống đủ nước.

Uống từ 2 - 2,5 lít nước/ngày

Hưởng ứng “Ngày sức khoẻ tiêu hoá thế giới”, GS.TS.BS. Nguyễn Thị Lâm, nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng quốc gia đã chia sẻ về cách giải nhiệt đơn giản khi phải di chuyển nhiều ngoài trời nắng nóng.

GS.TS.BS. Nguyễn Thị Lâm chia sẻ cách giải nhiệt đơn giản khi phải di chuyển nhiều ngoài trời nắng nóng - Ảnh: VGP/HM

Theo bà Nguyễn Thị Lâm, khi ra đường những ngày nắng nóng, trước tiên, người dân cần mặc quần áo, đội mũ để che bớt ánh nắng mặt trời. Đồng thời, để giảm nhiệt cơ thể giữa mùa hè nắng nóng, chúng ta cần phải uống đủ nước. Điều này là rất quan trọng.

Bình thường, một người trưởng thành được khuyến cáo uống từ 1,5-2 lít nước mỗi ngày, tuy nhiên, vào những ngày nóng nắng, chúng ta có thể tăng thêm 0,5 lít nước/ngày.

Nên uống nước mát, không uống nước quá lạnh, vì khi uống nước lạnh, các vi mạch ở cổ họng sẽ co lại, rất dễ tạo điều kiện cho vi khuẩn gây bệnh phát triển và dễ mắc viêm họng. Nên uống từ từ từng ngụm nhỏ, không nên uống liền một lúc cốc to.

Ngoài nước lọc, chúng ta cũng có thể uống sinh tố hoa quả, hoặc uống nước rau luộc có trong bữa ăn gia đình.

Theo bà Nguyễn Thị Lâm, nước rau luộc và sinh tố từ các loại hoa quả chín sẽ có nhiều kali - đây là chất giúp lợi tiểu, đồng thời giúp giảm bớt nhiệt và lượng muối trong cơ thể, giảm tăng huyết áp.

Trong hoa quả chín, rau xanh còn giàu các chất có tác dụng chống oxy hoá, làm bất hoạt các gốc tự do gây tổn thương tế bào. Khi di chuyển ngoài trời nắng nóng, các gốc tự do trong cơ thể sẽ sản sinh nhiều hơn, nhưng gặp các chất chống oxy hoá từ hoa quả chín, rau xanh, các gốc tự do này sẽ giảm và cơ thể sẽ đỡ mệt.

Uống orezol giải nhiệt mùa hè thế nào là đúng?

Theo bà Nguyễn Thị Lâm, dùng orezol để uống giải nhiệt cũng rất tốt. Tuy nhiên, chúng ta phải pha đúng cách, đủ lượng nước và có thể uống sau khi di chuyển nhiều ngoài trời nắng nhiều vì lúc đó cơ thể đang bị mất nước.

Đặc biệt, chỉ nên uống vừa đủ, không nên uống orezol thay nước uống hàng ngày, vì nếu uống quá nhiều orezol, các chất điện giải trong cơ thể sẽ thừa, khi đó thận sẽ phải làm việc nhiều hơn để thải các chất điện giải.

“Nếu ngày nào đi ngoài nắng nhiều, chúng ta chỉ nên uống 1 cốc là vừa đủ, không nên uống thay nước lọc”, bà Nguyễn Thị Lâm khuyến cáo. Đối với những người chơi thể thao với thời gian dài, cường độ lớn, bị mất nước nhiều, có thể uống nhiều orezol hơn.

Theo Hiền Minh/VGP News