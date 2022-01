Đu đủ không chỉ ngon mà còn có 10 lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe

Là loại trái cây phổ biến và rẻ tiền nhưng đu đủ rất giàu dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Dưới đây là những lợi ích tuyệt vời mà bạn có được khi ăn đu đủ.

1. Giá trị dinh dưỡng của đu đủ

Theo nghiên cứu thành phần dinh dưỡng, trong một quả đu đủ trung bình có khoảng: 120 calo, 30g carbohydrate (bao gồm 5g chất xơ và 18g đường), 2g protein.

Đu đủ cũng là nguồn cung cấp các vitamin và khoáng chất tốt như: vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, vitamin K, folate, magie, đồng, axit pantothenic…

Loại quả này cũng chứa alpha và beta-carotene, lutein và zeaxanthin, canxi, kali và lycopene, chất chống oxy hóa mạnh thường được liên kết với cà chua. Tuy nhiên, nhiều người không biết ngoài giá trị dinh dưỡng, đu đủ có tác dụng gì với sức khỏe.

Đu đủ rất giàu vitamin và khoáng chất.

2. Ăn đu đủ giúp hỗ trợ tiêu hóa

Trong đu đủ có chứa một loại enzyme gọi là papain giúp hỗ trợ tiêu hóa. Papain trên thực tế có thể được sử dụng như một chất làm mềm thịt.

Đu đủ cũng chứa nhiều chất xơ và có hàm lượng nước cao, cả hai đều giúp ngăn ngừa táo bón, tăng cường chức năng của hệ tiêu hóa

3. Có thể hỗ trợ giảm nguy cơ mắc bệnh

Đu đủ có tác dụng chống oxy hóa mạnh, có thể làm giảm stress oxy hóa và hỗ trợ giảm nguy cơ mắc một số bệnh như: Alzheimer, lão hóa và ung thư.

Các gốc tự do là các phân tử phản ứng được tạo ra trong quá trình trao đổi chất của cơ thể. Chúng có thể thúc đẩy căng thẳng oxy hóa dẫn đến bệnh tật.

Chất chống oxy hóa, bao gồm cả carotenoid được tìm thấy trong đu đủ, có thể trung hòa các gốc tự do. Việc giảm stress oxy hóa được cho là do hàm lượng lycopene của đu đủ và khả năng loại bỏ sắt dư thừa, một nguyên nhân sản sinh ra các gốc tự do.

Nguồn vitamin C trong đu đủ cũng có thể tăng cường hệ miễn dịch và bảo vệ cơ thể khỏi nhiều loại bệnh tật và nhiễm trùng.

4. Hỗ trợ ngăn ngừa các bệnh về mắt

Đu đủ có chứa một lượng lớn các chất dinh dưỡng như: lutein, zeaxanthin, vitamin C và vitamin E, giúp bảo vệ và ngăn ngừa các bệnh về mắt.

Zeaxanthin, một chất chống oxy hóa được tìm thấy trong đu đủ có tác dụng lọc ra các tia sáng xanh có hại, giúp bảo vệ mắt và có thể ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng.

5. Ăn đu đủ giúp giảm cân

Đu đủ có lượng calo thấp nên loại trái cây này rất tốt để giảm cân. Ngoài ra, hàm lượng chất xơ dồi dào trong đu đủ sẽ giúp bạn no lâu hơn và sẽ tiêu thụ ít calo hơn.

Đu đủ có lượng calo thấp giúp giảm cân tốt.

6. Nguồn cung cấp vitamin K tốt cho xương

Lượng vitamin K thấp có liên quan đến nguy cơ gãy xương cao hơn. Khi ăn đu đủ, cơ thể bạn sẽ được cung cấp vitamin K tốt hơn. Vitamin K rất quan trọng đối với sức khỏe, vì nó cải thiện sự hấp thụ canxi và có thể làm giảm bài tiết canxi qua nước tiểu. Và khi cơ thể có đủ canxi, xương sẽ chắc khỏe hơn.

7. Ăn đu đủ giúp giảm viêm

Đu đủ cũng có thể hoạt động như một loại thuốc giảm đau tự nhiên nhờ có enzym papain. Enzyme này làm tăng sản xuất cytokine của cơ thể, đây là một nhóm protein giúp điều chỉnh chứng viêm.

Choline cũng là một chất dinh dưỡng rất quan trọng được tìm thấy trong đu đủ giúp hỗ trợ cơ thể chúng ta trong giấc ngủ, vận động cơ bắp, học tập và trí nhớ. Choline cũng giúp duy trì cấu trúc của màng tế bào, hỗ trợ truyền các xung thần kinh, hỗ trợ hấp thụ chất béo và giảm viêm mạn tính.

8. Hỗ trợ giảm lượng đường trong máu

Một số nghiên cứu đã phát hiện ra rằng đu đủ có tác dụng hạ đường huyết trong cơ thể, làm giảm lượng đường trong máu. Đu đủ cũng có chỉ số đường huyết thấp, có thể giải phóng đường tự nhiên một cách từ từ và không làm tăng hàm lượng đường huyết. Vì vậy, đây cũng là loại trái cây người bệnh đái tháo đường có thể sử dụng.

Ăn đu đủ giúp làm giảm lượng đường trong máu.

9. Hỗ trợ ngăn ngừa bệnh tim

Hàm lượng chất xơ, kali và vitamin trong đu đủ giữ cho động mạch của bạn khỏe mạnh và thúc đẩy lưu lượng máu, giúp ngăn ngừa bệnh tim.

Tăng lượng kali cùng với giảm lượng natri là thay đổi chế độ ăn uống quan trọng nhất mà một người có thể thực hiện để giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Trong đó, đu đủ là lựa chọn tốt để bổ sung kali.

10. Tốt cho da và tóc

Đu đủ rất giàu vitamin C. Vitamin này cần thiết cho việc xây dựng và duy trì collagen, chất cung cấp cấu trúc cho da.

Đu đủ cũng rất tốt cho tóc vì nó chứa vitamin A, một chất dinh dưỡng cần thiết để sản xuất bã nhờn, giúp giữ ẩm cho tóc. Vitamin A cũng cần thiết cho sự phát triển của tất cả các mô cơ thể, bao gồm cả da và tóc.

Nguồn cung cấp vitamin tốt cho da và tóc.

