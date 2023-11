Loại quả nhiều vitamin C gấp 4 lần cam, tốt cho người bệnh tiểu đường

Vitamin C rất quan trọng trong việc tổng hợp collagen, giữ cho hệ miễn dịch của bạn khỏe mạnh, chống lại các gốc tự do gây hại trong cơ thể và tăng cường hấp thu sắt cho người ăn chay.

Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ, lượng vitamin C được khuyến nghị hằng ngày là 75mg đối với phụ nữ và 90mg đối với nam giới. Cam thường được coi là loại quả chứa nhiều vitamin C bậc nhất với 53mg vitamin C trong 100g cam. Như vậy, theo Eating Well , một quả cam cỡ vừa chứa khoảng 70mg gần đủ nhu cầu hằng ngày.

Tuy nhiên, 100g ổi còn chứa tới 228mg vitamin C, gấp 4 lần cam.

Ổi là loại quả giá rẻ, chứa nhiều chất dinh dưỡng. Ảnh: iStock

Không chỉ vậy, ổi cũng có nhiều chất dinh dưỡng khác tốt cho sức khỏe tim mạch, giảm lượng đường trong máu, lựa chọn tốt khi ăn kiêng. Tiến sĩ G Sushma, chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng, Bệnh viện CARE (Ấn Độ) ca ngợi loại quả trên là một siêu thực phẩm.

Giá trị dinh dưỡng

Thành phần dinh dưỡng của ổi thay đổi tùy theo loại và cỡ. Thông thường, trong 100g ổi có khoảng 68 calo, 14g carbohydrate, 5g chất xơ, 2,6g protein, 0,9g chất béo, 228mg vitamin C (380% nhu cầu hằng ngày), vitamin A (13%), vitamin B9 (12%), kali (12%), magie (6%).

Tác dụng

Theo Tiến sĩ Sushma, dưới đây là một số lợi ích sức khỏe của ổi:

Giàu vitamin C: Ổi là nguồn cung cấp vitamin C, tăng cường hệ miễn dịch và thúc đẩy tổng hợp collagen cho làn da khỏe mạnh.

Tốt cho mắt: Vitamin A trong ổi cần thiết để duy trì thị lực tốt và ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng do tuổi tác.

Hàm lượng chất xơ cao: Ổi có nhiều chất xơ nên hỗ trợ tiêu hóa, tạo cảm giác no và ngăn ngừa táo bón.

Chống oxy hóa: Chất chống oxy hóa trong ổi bảo vệ tế bào khỏi bị tổn thương do các gốc tự do gây ra, làm giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính.

Điều hòa lượng đường trong máu: Chất xơ trong ổi giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, có lợi cho những người mắc bệnh tiểu đường .

Sức khỏe tim mạch: Ổi chứa ít chất béo bão hòa và cholesterol trong khi lại giàu chất xơ và kali, góp phần giúp trái tim khỏe mạnh.

Tốt cho bệnh nhân tiểu đường

Tiến sĩ Sushma giải thích, ổi có chỉ số đường huyết thấp và hàm lượng chất xơ cao nên có tác dụng điều chỉnh lượng đường trong máu. Bởi vậy, bệnh nhân tiểu đường có thể ăn ổi ở mức độ vừa phải. Người bệnh nên tham khảo ý kiến của người có chuyên môn để xác định khẩu phần và tần suất ăn thích hợp.

Lựa chọn để giảm cân

Theo Indian Express , ổi là lựa chọn tốt để giảm cân vì có hàm lượng calo thấp và chất xơ cao. “Chất xơ thúc đẩy cảm giác no và cải thiện tiêu hóa. Hơn nữa, ổi là một loại trái cây giàu dinh dưỡng, ít chất béo, nhiều vitamin và khoáng chất”, Tiến sĩ Sushma thông tin.

Điều cần lưu ý

Theo Tiến sĩ Shushma, dưới đây là một số hạn chế tiềm ẩn của ổi:

Dị ứng: Một số người có thể bị dị ứng với ổi, vì vậy phải thận trọng nếu bạn dị ứng trái cây.

Dư lượng thuốc trừ sâu: Nếu có thể, bạn hãy chọn mua ổi hữu cơ, từ các nguồn đáng tin cậy để giảm thiểu nguy cơ tiếp xúc với thuốc trừ sâu.

Độ chín của quả: Chọn những quả ổi chín nhưng không quá mềm hoặc bị hư hỏng để có hương vị và giá trị dinh dưỡng tốt nhất.

Theo VNN