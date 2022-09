Mẹo ăn mặc để trông trẻ trung hơn

Tuổi tác chỉ là một con số, quan trọng là thần thái, cách ăn mặc thể hiện sự trẻ trung của bạn. Vì vậy, thời trang là yếu tố bạn phải luôn coi trọng.

Chọn quần jean hợp thời

Những chiếc quần jean cũ sẽ khiến bạn lạc lõng nên hãy mua những chiếc có hình dạng, độ dài và màu sắc hiện đại. Nếu có thân hình đồng hồ cát, quần jean lưng cao sẽ là lựa chọn tuyện vời vì thu hút sự chú ý vào vòng eo nhỏ và giúp hông thon gọn.

Một chiếc quần jean cạp cao với độ giãn tối thiểu sẽ trông cực kỳ tôn dáng và hợp xu hướng. Theo nguyên tắc chung, hãy tránh những chiếc quần jean có quá nhiều họa tiết vì có thể khiến trang phục lỗi thời.

Chọn màu tươi sáng

Theo một số chuyên gia thời trang, việc chọn trang phục màu Pastel (gam màu nhạt) từ đầu đến chân có thể khiến bạn trông kém sức sống như đang mờ dần. Trong khi, kém sức sống là nhược điểm cần tránh xa nếu muốn trông trẻ hơn. Vì vậy, thay vì chọn gam màu pastel, bạn có thể chọn màu khác như trắng, xanh ngọc hoặc hồng tím.

Nếu không thể cưỡng lại sở thích màu pastel, hãy kết hợp chúng với màu sắc đậm hơn hoặc đồ màu đen để tăng sự tương phản. Ngoài ra, đừng ngại thử nghiệm những cách kết hợp màu sắc bất ngờ. Nhiều chuyên gia thời trang khuyên nên mặc kết hợp màu kỳ lạ vì chúng có thể giúp bạn tươi sáng và hợp thời trang.

Chú ý đến hình hoa văn in trên trang phục

Các hình in đậm, quá khổ vẫn đẹp và hấp dẫn, nhưng khó mặc. Hơn nữa, một hình in cỡ lớn sẽ khiến bạn trông to hơn, già hơn bình thường.

Ngược lại, các hình in trên trang nhỏ hơn, hiện đại sẽ giúp bạn trẻ trung. Đều này cũng đúng nếu chọn trang phục đơn sắc, trừ màu pastel.

Tránh xa áo nịt

Những chiếc áo này trông hấp dẫn ở giá treo, nhưng dễ khiến bạn to và già hơn. Nếu muốn nổi bật đường cong, bạn có thể mua quần áo định hình thoải mái, chất lượng tốt hoặc vẫn mặc áo bó sát bên trong nhưng thêm một áo khoác ra ngoài.

Chọn kính mắt phù hợp

Hầu hết chúng ta nghĩ đeo kính đều bị già đi, dù chọn kiểu dáng nào. Tuy nhiên, kính không gọng hoặc kính gọng có dây mới dễ khiến bạn già đi.

Hình dạng và màu sắc kính sẽ phụ thuộc rất nhiều vào hình dạng khuôn mặt cũng như màu tóc và màu da của bạn. Kiểu kính sẽ quyết định bạn trẻ hay già. Tốt nhất, hãy dành thời gian chọn mua kính mới một cách khôn ngoan.

Đi giày cao gót

Tất cả chúng ta đều biết đôi giày có thể tạo nên hoặc phá vỡ trang phục. Lựa chọn đôi giày hoàn hảo có thể khiến bạn trẻ trung hoặc già hơn. Theo các chuyên gia phong cách, giày dép lỗi thời hoặc quá bình thường dễ làm bạn già đi và lôi thôi hơn, dù bạn mặc gì.

Nếu muốn chân dài và mảnh mai hơn, hãy chọn giày cao gót. “Trang phục càng ngắn, gót giày càng thấp” là quy tắc mọi quý cô nên nhớ. Khi bạn mặc đầm midi hay maxi, giày cao gót sẽ “kéo dài” đôi chân và tạo nên tổng thể cân đối, duyên dáng. Còn với quần short hoặc váy ngắn, đế giày vừa phải sẽ mang lại nét thanh lịch.

Theo VNE