Nguyên tắc “3Đ” chăm sóc da mùa nắng nóng

BSCKII Phương Quỳnh Hoa - Trưởng Khoa Laser và săn sóc da, BV Da liễu Trung ương nhấn mạnh đến nguyên tắc “3Đ”: Đúng - Đủ - Đều khi chăm sóc da để có làn da khỏe mạnh trong những ngày nắng nóng hiện nay.

1. Tầm quan trọng của chăm sóc da

Một làn da tươi tắn, khỏe mạnh không chỉ thu hút ánh nhìn người đối diện mà ở một khía cạnh nào đó nó còn phản ánh tình trạng sức khỏe của con người.

Theo BS. Hoa, chăm sóc da là việc không thể thiếu trong thời đại hiện nay khi mà sự chỉn chu về ngoại hình ngày càng được đề cao. Tuy nhiên, trong quá trình thăm khám cho người dân, các bác sĩ gặp khá nhiều trường hợp tỏ rõ sự băn khoăn, lo lắng không biết nên chăm sóc da như thế nào cho đúng cách, hiệu quả. Liệu có phải sử dụng các sản phẩm chăm sóc da thật đắt tiền thì mới có thể sở hữu một làn da khỏe đẹp hay không?

2. Những nguyên tắc chăm sóc da

“Hãy chăm sóc làn da của mình một cách thoải mái nhất, trân trọng nhất, nâng niu nhất chứ không chỉ đặt nặng các quy trình, các sản phẩm như thế nào...” – BS. Hoa tư vấn.

Trong chăm sóc da, chuyên gia da liễu khuyến cáo 3 điều quan trọng nhất đó là “3Đ” trong chăm sóc da: Đúng - Đủ - Đều.

- Chăm sóc da Đúng: Cần hiểu rõ, hiểu đúng tính chất làn da của mình là loại da gì, làn da cần điều gì… Điều này sẽ giúp chúng ta có sự lựa chọn các sản phẩm chăm sóc da cũng như quy trình chăm sóc da phù hợp nhất.

- Chăm sóc da Đủ: Nghĩa là sử dụng các bước chăm sóc da, các sản phẩm chăm sóc da một các đầy đủ, phù hợp, không nhất thiết phải sử dụng quá nhiều sản phẩm, quá nhiều các bước chăm sóc da. Song điều này cũng không có nghĩa là sử dụng ít đi, sẽ không có mẫu số chung nào mà cần tìm cách chăm sóc phù hợp cho từng loại da cụ thể.

- Chăm sóc da Đều: Sử dụng các bước chăm sóc da hàng ngày, đều đặn bởi vì kết quả của một làn da đẹp là sự cộng gộp của nhiều bước chăm sóc da đều đặn, tỉ mỉ qua từng ngày chứ không phải là kết quả của một giai đoạn cụ thể nào.

Các chuyên gia cho rằng, đừng bắt đầu chăm sóc da khi quá muộn, bởi lẽ làn da của con người chịu sự tác động của thời gian, tuổi tác, môi trường... sẽ lão hóa rất nhanh, lão hóa sớm nếu chúng ta không có sự chăm sóc đầy đủ dẫn đến việc khắc phục sau này sẽ khó khăn hơn rất nhiều.

3. Các bước chăm sóc da

BS. Hoa cho rằng, mỗi một làn da sẽ có tính chất khác nhau. Mục tiêu của việc chăm sóc da là hướng tới một làn da có sức khỏe tốt, có vẻ đẹp tự nhiên. Thông thường chúng ta biết đến các loại da như: da dầu, da hỗn hợp, da khô , da thường…

- Da thường: Đây là loại da được nhiều người mơ ước dù chỉ là loại “thường”. Da có biểu hiện sáng, lỗ chân lông nhỏ, làn da không quá dầu, không quá khô, ít khi gặp tình trạng không mong muốn, trừ khi có điều kiện tác động vào da.

- Da dầu: Lỗ chân lông trên da khá rộng, da bóng dầu có thể bóng dầu toàn mặt hoặc bóng dầu vùng chữ T (da hỗn hợp) thường có xu hướng lên mụn trứng cá, vì thế cần lưu ý khi chăm sóc.

- Da khô: Loại da này tương đối sáng màu, lỗ chân lông nhỏ, tuy nhiên do da khô nên dễ có vảy da màu trắng trên bề mặt da, nếp nhăn nhỏ như đường kẻ nhỏ song song trên bề mặt da.

- Da nhạy cảm: Da nhạy cảm tương đối gây khó chịu cho người sở hữu loại da này, do vậy cần chăm sóc da tỉ mỉ, cẩn thận hơn.

Việc chăm sóc da của mỗi người là khác nhau, có người tiến hành 3 bước, 5 bước, thậm chí 10 bước chăm sóc da một ngày. Theo BS. Hoa, điều này là không cố định, song có một số bước rất quan trọng và cần thiết, không thể bỏ qua, ví dụ như bước làm sạch da, dưỡng ẩm, chống nắng…

Các bước chăm sóc da cơ bản tại nhà nên áp dụng:

Bước 1: Tẩy trang Bước 2: Rửa mặt Bước 3: Tẩy da chết Bước 4: Toner Bước 5: Đắp mặt na Bước 6: Dưỡng da Bước 7: Bôi kem chống nắng

“Một quy trình chăm sóc da cần phù hợp với từng cá nhân cụ thể, nếu các bước quá rườm rà thì có thể bỏ qua. Thông thường sẽ có 2 lần chăm sóc da một ngày đó là vào buổi sáng và buổi tối; ban ngày thì quan trọng nhất là bước chống nắng, ban đêm nghiêng về các sản phẩm đặc trị nhiều hơn” - chuyên gia da liễu chỉ rõ.

Bên cạnh việc chăm sóc da bên ngoài thì người dân cũng cần chú ý đến chế độ dinh dưỡng, tập luyện để làn da khỏe mạnh từ bên trong.

“Việc tập luyện đều đặn sẽ giúp tuần hoàn máu lưu thông tốt hơn, đem lại làn da hồng hào. Chế độ ăn nên quan tâm đến các thực phẩm giàu chất chống oxy hóa giúp loại bỏ gốc tự do, đem lại làn da trắng khỏe hơn...” - BS. Hoa tư vấn.

4. Nắng nóng nên bảo vệ da thế nào?

Các tổ chức y tế công cộng khuyến cáo người dân chú ý bảo vệ khi chỉ số UV đạt 3 hoặc cao hơn (như bôi kem chống nắng , đội mũ, đeo kính râm, quần áo chống nắng, tránh ánh nắng mặt trời 3 giờ trước và sau giữa trưa).

Chỉ số tia tử ngoại hay chỉ số UV là một chỉ số đo lường theo tiêu chuẩn quốc tế về cường độ của bức xạ tử ngoại từ mặt trời tại một địa điểm cụ thể vào thời gian cụ thể. Ý nghĩa của chỉ số này để giúp mọi người bảo vệ khỏi tia cực tím, vì việc tiếp xúc quá nhiều với ánh sáng mặt trời sẽ gây bỏng nắng, tổn thương mắt như đục thủy tinh thể, lão hóa da, nếu tiếp xúc kéo dài, tích lũy có thể gây ung thư da .

Theo các bác sĩ BV Da liễu Trung ương, tác hại cấp tính phổ biến nhất là cháy nắng, thậm chí bỏng nắng do tiếp xúc quá mức trong thời gian ngắn. Đặc biệt khi nắng nóng đỉnh điểm có thể gây say nắng hoặc say nóng, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Tiếp xúc với UV tích lũy, tức việc phơi nắng khi tia UV cao xảy ra thường xuyên và kéo dài, có thể dẫn đến lão hóa da sớm, đặc biệt là ung thư da.

Chăm sóc da đúng cách giúp làn da luôn tươi trẻ, rạng rỡ.

Để phòng chống những tác hại khôn lường từ tia UV, người dân cần chủ động các biện pháp để bảo vệ cơ thể:

Chủ động cập nhật dự báo thời tiết

Hạn chế ra nắng giờ cao điểm

Khi ra nắng cần đảm bảo các biện pháp chống nắng: sử dụng kem chống nắng (lựa chọn loại kem chống nắng có quang phổ rộng (broad spectrum) đủ khả năng chống lại tia UVB (SPF), UVA (PA). Nên bôi lại kem chống nắng sau mỗi 2 giờ đồng hồ giờ hoặc sau khi bạn tiếp xúc với nước để đảm bảo hiệu quả bảo vệ da.

Có thể sử dụng viên uống chống nắng phối hợp để bảo vệ da, kính mắt có tác dụng chống tia UV, đội mũ, quần áo chống nắng,...

Uống đủ nước, ăn rau củ quả tươi, nước ép trái cây giàu Vitamin...

Theo SK&ĐS