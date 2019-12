Bàn giao nhà tình nghĩa cho cán bộ công an có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

(Baohatinh.vn) - Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho Thượng úy Nguyễn Hồng Quân - cán bộ Đội xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh).