Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh gửi thư khen các lực lượng phá thành công chuyên án ma túy HT320

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn vừa gửi thư khen Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, Cục Hải quan tỉnh đã phá thành công Chuyên án HT320, bắt quả tang đối tượng vận chuyển 5 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 30.000 viên ma túy tổng hợp.

Đối tượng Trần Thanh Trì cùng tang vật vụ án. Ảnh Minh Toàn

Trong thư nêu rõ: Vào hồi 12 giờ 45 phút, ngày 27/3/2020, tại khu vực cầu Nước Sốt, thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với Hải quan tỉnh Hà Tĩnh phá thành công Chuyên án HT320, bắt quả tang đối tượng Trần Thanh Trì, sinh năm 1991, trú tại xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình vận chuyển 5 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 30.000 viên ma túy tổng hợp và một số tang vật khác. Quá trình thực hiện chuyên án đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, phương tiện.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy biểu dương Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh trong thời điểm phải tập trung cao cho nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhưng luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ người nhập cảnh, đấu tranh thành công Chuyên án HT320, ngăn chặn khối lượng ma túy lớn vào địa bàn.

Thời gian tới, trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, nhiệm vụ đặt ra rất nặng nề, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả đạt được, chủ động, phối hợp với các lực lượng, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trước mắt, cùng với hệ thống chính trị quyết tâm cao nhất, nỗ lực lớn nhất, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc”; tuyệt đối không để bất kỳ công dân nào qua cửa khẩu, đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới về trên địa bàn mà không được kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ.

D.H