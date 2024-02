Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh sơ duyệt các nội dung lễ ra quân huấn luyện năm 2024

Trên cơ sở các nội dung luyện tập và sơ duyệt, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các bộ phận liên quan tiếp tục tập luyện, chuẩn bị tốt nhất cho lễ ra quân huấn luyện năm 2024.

Sáng 27/2, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức luyện tập và sơ duyệt các nội dung. Đại tá Võ Quang Thiện - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh chủ trì, tổng chỉ huy buổi luyện tập và sơ duyệt các nội dung nghi thức, diễu duyệt đội ngũ, đồng diễn võ thuật.

Khối nữ Bộ CHQS tỉnh diễu duyệt đội ngũ.

Tham gia luyện tập các nội dung cho lễ ra quân huấn luyện có 23 khối diễu duyệt đội ngũ của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp khối cơ quan Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và các khối đội ngũ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, cảnh khuyển, dân quân tự vệ, dự bị động viên đến từ Ban CHQS TP Hà Tĩnh và Ban CHQS các huyện: Thạch Hà, Lộc Hà, Can Lộc, Cẩm Xuyên; diễu duyệt đội hình đội ngũ của khối xe thiết giáp BTR-152 và khối diễu hành của các sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh.

Diễu duyệt đội hình đội ngũ của khối xe thiết giáp BTR-152.

Phần luyện tập đồng diễn vũ điệu do Đoàn Thanh niên Trung đoàn 841 thể hiện; đồng diễn 70 động tác võ thuật trinh sát do các chiến sĩ trinh sát đặc nhiệm Đại đội 20 thực hiện và màn đồng diễn võ thuật do cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện.

Màn đồng diễn võ thuật của Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Trên cơ sở các nội dung luyện tập và sơ duyệt, các bộ phận trực tiếp tham gia diễu duyệt đội ngũ tiếp tục tập luyện, hoàn thành tốt nhất các khâu chuẩn bị cho buổi tổng duyệt cuối cùng diễn ra vào chiều 28/2, chuẩn bị tốt nhất mọi công tác phục vụ cho lễ ra quân huấn luyện năm 2024.

Theo kế hoạch, lễ ra quân huấn luyện năm 2024 cụm trung tâm do Bộ CHQS tỉnh và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phối hợp tổ chức vào sáng 1/3/2024.

Dương Hoàng