Cán bộ, chiến sỹ LLVT Hà Tĩnh bám nắm địa bàn, thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch

Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong LLVT Hà Tĩnh tiếp tục quán triệt các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, duy trì nghiêm túc trực sẵn sàng chiến đấu, thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Đại tá Lê Hồng Nhân - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh vừa tiến hành kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu và phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ quan, đơn vị.

Đại tá Lê Hồng Nhân và đoàn kiểm tra tại Trung đoàn 841...

Đại tá Lê Hồng Nhân đã trực tiếp các đơn vị: Trung đoàn 841, Ban CHQS huyện Cẩm Xuyên để kiểm tra công tác phòng chống, dịch COVID-19; công tác trực sẵn sàng chiến đấu; kiểm tra nhận thức của cán bộ, nhân viên; quân số, vật chất, vũ khí trang bị kỹ thuật; phương án chiến đấu tại chỗ, phòng chống cháy nổ bảo vệ cơ quan; công tác chuẩn bị vật chất huấn luyện; kiểm tra công tác tăng gia sản xuất...

Đoàn kiểm tra vườn rau tăng gia của Trung đoàn 841...

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Lê Hồng Nhân yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, duy trì nghiêm túc trực sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên luyện tập các phương án chiến đấu đã xác định; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện kỹ thuật, hệ thống thông tin liên lạc bảo đảm đồng bộ, thông suốt; sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

... và nơi ở của chiến sỹ đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19.

Đại tá Lê Hồng Nhân yêu cầu cơ quan, đơn vị tuyệt đối thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và tích cực tham gia, phối hợp trên tuyến đầu chống dịch. Thường xuyên hiệp đồng với các đơn vị đóng quân trên địa bàn tổ chức tuần tra canh gác bảo vệ an toàn kho tàng, doanh trại, không để xảy ra mất mát cháy nổ. Chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành chức năng nắm chắc tình hình địa bàn, sẵn sàng xử lý tốt các tình huống, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

