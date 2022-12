Can Lộc, Nghi Xuân tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự, công an năm 2023

Theo kế hoạch tuyển quân năm 2023, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) được giao 150 công dân nhập ngũ tham gia bảo vệ Tổ quốc, Nghi Xuân có 127 công dân.

Sáng 6/12, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Can Lộc tổ chức khai mạc khám tuyển nghĩa vụ quân sự, công an cho 872 nam công dân của 18 xã, phường trên địa bàn. Việc khám tuyển sẽ được thực hiện trong 4 ngày (từ 6/12 đến 9/12/2022).

Các đại biểu tham gia khai mạc khám tuyển nghĩa vụ quân sự, công an huyện Can Lộc.

Với sự chuẩn bị chu đáo về các trang thiết bị y tế cùng đội ngũ y, bác sỹ của Trung tâm Y tế huyện Can Lộc, công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an được tiến hành chặt chẽ, nghiêm túc, khách quan theo đúng quy định.

Chủ tịch UBND huyện Can Lộc Đặng Trần Phong: Đề nghị Hội đồng khám tuyển nghĩa vụ quân sự huyện điều hành hoạt động khám sức khỏe một cách khoa học, chặt chẽ, chấp hành đúng quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự. Trung tâm Y tế huyện cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy khả năng chuyên môn bảo đảm khám tuyển đạt kết quả tốt, với tinh thần công tâm, khách quan, chính xác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Các thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ đã được khám sàng lọc về cân nặng, chiều cao, sức khỏe; khám da liễu; khám mắt, tai, mũi, họng; đo huyết áp; xét nghiệm máu; siêu âm, điện tim...

Năm 2023, huyện Can Lộc được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 150 nam thanh niên đi nghĩa vụ quân sự và công an, trong đó có 129 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự, 21 công dân tham gia nghĩa vụ công an.

Công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an được tiến hành chặt chẽ, nghiêm túc, khách quan theo đúng quy định. (Ảnh: các thanh niên được xét nghiệm máu).

Trước đó, để đảm bảo về số lượng, chất lượng, huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự, giáo dục truyền thống quê hương. Qua đó, nâng cao ý thức trách nhiệm của Nhân dân và các thanh niên trong việc chấp hành nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự.

Cùng với đó, huyện cũng chỉ đạo cơ sở tổ chức sơ khám tuyển nghĩa vụ ở cấp xã, thị trấn và phát lệnh gọi 872 công dân trong độ tuổi tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự cấp huyện.

... đo thị lực.

Ngoài đảm bảo sức khỏe, các thanh niên còn phải đảm bảo các tiêu chuẩn về tuổi đời, trình độ văn hóa, phẩm chất đạo đức… Chính vì thế, sau khám tuyển, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Can Lộc tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai làm tốt công tác thâm nhập “3 gặp, 4 biết”, nắm chắc tình hình, động viên các thanh niên sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và công an Nhân dân năm 2023.

Sáng cùng ngày, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Nghi Xuân tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân cho 531 thanh niên trên địa bàn.

Theo chỉ tiêu năm 2023, huyện Nghi Xuân sẽ chọn 104 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự và 23 công dân tham gia nghĩa vụ công an.

Thực hiện quyết định điều động của Ban CHQS huyện, ban CHQS các xã, thị trấn, Công an huyện, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Nghi Xuân đã tiến hành kiểm tra, xét duyệt công dân trong độ tuổi nhập ngũ theo đúng trình tự thủ tục, đảm bảo công bằng, chính xác, đúng đối tượng.

Qua đó, 17 xã, thị trấn trên địa bàn đã có 531 thanh niên đảm bảo các điều kiện về độ tuổi, lý lịch rõ ràng, có sức khỏe, ý thức tổ chức kỷ luật tốt được tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự tại huyện.

Đợt khám tuyển nghĩa vụ quân sự của huyện Nghi Xuân sẽ kéo dài đến ngày 9/12.

Sau khi tiến hành khám tuyển nghĩa vụ quân sự cho 531 công dân của các xã, thị trấn trong toàn huyện, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện sẽ lựa chọn 127 công dân lên đường làm nghĩa vụ quân sự tại các đơn vị được phân bổ, trong đó có 104 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự và 23 công dân tham gia nghĩa vụ công an.

Trong quá trình khám tuyển, Ban CHQS huyện luôn giám sát, theo dõi chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy định nhằm lựa chọn những thanh niên thực sự ưu tú lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc.

Anh Thư – Minh Đông - Hữu Trung