“Căng mình” kiểm soát người ra vào tại chốt phòng dịch ở thị trấn Cẩm Xuyên

Ngày cũng như đêm, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ tại các chốt phòng dịch COVID-19 trên địa bàn thị trấn Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang “căng mình” kiểm soát người ra vào, góp phần ngăn chặn dịch bệnh, bảo vệ cộng đồng.

Sau khi công dân T.T.N (SN 1978), có địa chỉ tại tổ dân phố 13 (thị trấn Cẩm Xuyên) có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Cẩm Xuyên đã ban hành quyết định về cách ly xã hội toàn bộ thị trấn Cẩm Xuyên theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, phạm vi cách ly thuộc 18 tổ dân phố với 3.934 hộ gia đình và 15.229 nhân khẩu. Để thiết lập vùng cách ly toàn bộ thị trấn, UBND thị trấn Cẩm Xuyên đã triển khai lập 18 chốt kiểm soát tại các tổ dân phố và cửa ngõ ra vào thị trấn. Tại mỗi chốt được bố trí 3 - 5 cán bộ, chiến sĩ của các lực lượng, đảm bảo kiểm soát người và phương tiện ra - vào địa bàn 24/24h.

Thượng tá Lương Sỹ Bằng - Phó Trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên (ngoài cùng bên trái) cho biết: "Ngay sau khi thị trấn Cẩm Xuyên quyết định thành lập các chốt kiểm soát dịch COVID-9, Công an huyện đã điều động gần 60 cán bộ, chiến sĩ cùng với xe chuyên dụng chở theo các vật dụng cần thiết, phối hợp với các đơn vị liên quan nhanh chóng triển khai công việc, kịp thời hỗ trợ địa phương tại các chốt phong tỏa".

Ban CHQS huyện Cẩm Xuyên bố trí 16 cán bộ, chiến sỹ; Công an tỉnh tăng cường 30 cán bộ, chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương. Ngoài ra, thị trấn Cẩm Xuyên cũng đã huy động thêm lực lượng dân quân tự vệ, cựu chiến binh, công an viên với số lượng 30 người thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát.