Công an Hà Tĩnh bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho đại hội Đảng các cấp

Đại tá Võ Trọng Hải – Giám đốc Công an Hà Tĩnh yêu cầu, toàn lực lượng phải bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chiều 22/5, Công an Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT bảo vệ tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. Đại tá Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT bảo vệ tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 của Công an Hà Tĩnh đã đạt nhiều kết quả tích cực, các vụ việc hình sự xảy ra cơ bản được giải quyết kịp thời, hiệu quả, tỷ lệ khám phá đạt kết quả cao (đạt 87,4%).

Lực lượng công an đã triệt phá nhiều đường dây, ổ nhóm hình sự nguy hiểm, bắt giữ nhanh các đối tượng gây án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng;

Đẩy lùi hoạt động tín dụng đen, tệ nạn đánh bạc, mại dâm; phát hiện, xử lý nhiều vụ việc vi phạm về trật tự quản lý kinh tế, tham nhũng và môi trường, khoáng sản, an toàn thực phẩm…

Đại tá Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh...

Trong đợt cao điểm, Công an Hà Tĩnh đã điều tra, khám phá 146 vụ/272 đối tượng tội phạm hình sự; bắt 123 vụ/132 đối tượng tham nhũng, kinh tế; 213 vụ/207 đối tượng vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên, an toàn thực phẩm; bắt, vận động 533 vụ/598 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép…

Một số đơn vị đã lập nhiều chiến công xuất sắc, nổi bật như: Phòng PC01, PC02, Công an huyện Hương Sơn, Công an TP. Hà Tĩnh, Công an Thạch Hà…

...cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong đợt ra quân

Ghi nhận những thành tích, kết quả đạt được, Bộ Công an đã tặng bằng khen cho 2 tập thể, 2 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng bằng khen cho 12 tập thể và 16 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 22 tập thể và 57 cá nhân.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Võ Trọng Hải – Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu toàn lực lượng tiếp tục chủ động nắm, phân tích, dự báo sát, đúng tình hình, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch. Tham mưu giải quyết tốt những vấn đề phức tạp nảy sinh liên quan đến ANTT ngay tại cơ sở, không để phức tạp kéo dài.

Đặc biệt, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hùng - Nhung