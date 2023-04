Công an Hà Tĩnh chúc tết cổ truyền lực lượng công an 2 tỉnh nước bạn Lào

Công an Hà Tĩnh và công an 2 tỉnh Bolikhămxay, Khăm Muồn (nước CHDCND Lào) tiếp tục phối hợp đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần gìn giữ sự bình yên trên địa bàn 3 tỉnh nói riêng và 2 nước nói chung.

Nhân dịp tết cổ truyền nước CHDCND Lào và kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống lực lượng Công an Lào (5/4/1961 - 5/4/2023), đoàn công tác Công an tỉnh Hà Tĩnh đã đến chúc mừng cán bộ, chiến sỹ công an 2 tỉnh Bolikhămxay và Khăm Muồn.

Thay mặt lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ Công an Hà Tĩnh, Đại tá Phạm Thanh Phương - Phó Giám đốc Công an tỉnh đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Bolikhămxay và Công an tỉnh Khăm Muồn.

Đại tá Phạm Thanh Phương trao quà chúc tết của Công an Hà Tĩnh đến cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bolikhămxay.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng bày tỏ lời cảm ơn đối với Công an tỉnh Bolikhămxay và Công an tỉnh Khăm Muồn trong thời gian qua đã quan tâm, phối hợp với Công an Hà Tĩnh trong thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn mỗi tỉnh; đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm; đảm bảo an ninh an toàn các sự kiện chính trị, các đoàn lãnh đạo cấp cao của 2 nước, các tỉnh sang thăm và làm việc trên địa bàn...

Đại tá Phạm Thanh Phương - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh chúc tết công an các tỉnh nước bạn Lào.

Đại tá Phạm Thanh Phương mong muốn và tin tưởng, thời gian tới, các bên sẽ tiếp tục duy trì, phát huy mối quan hệ tốt đẹp, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn trên tất cả các mặt công tác; thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực biên giới; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia…, góp phần giữ gìn sự bình yên trên địa bàn 3 tỉnh nói riêng và 2 nước nói chung, qua đó củng cố, vun đắp thêm cho tình đoàn kết đặc biệt, hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Lào.

Đón nhận tình cảm đặc biệt của Công an tỉnh Hà Tĩnh, lãnh đạo công an 2 tỉnh Bolikhămxay và Khăm Muồn bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc và khẳng định mối quan hệ phối hợp giữa Công an Hà Tĩnh – Khăm Muồn và Hà Tĩnh - Bolikhămxay sẽ ngày càng được gắn kết, chặt chẽ hơn; tiếp tục tăng cường công tác phối hợp trên các mặt công tác, tạo điều kiện giúp đỡ nhau trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội…

Dịp này, đoàn công tác Công an tỉnh Hà Tĩnh đã đến bàn giao trụ sở làm việc của đơn vị công an 4 bản giáp biên giới là Na Vang, Toong, Thông Nọi và Đon Chạ Lơn, thuộc huyện Na Kai, tỉnh Khăm Muồn.

Lễ bàn giao trụ sở làm việc công an bản giáp biên giới thuộc huyện Na Kai, tỉnh Khăm Muồn.

4 trụ sở làm việc này do Công an tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ Công an tỉnh Khăm Muồn, nước bạn Lào, theo chủ trương của Bộ Công an Việt Nam. Đây là một trong những nội dung của Bản ghi nhớ về hợp tác, phối hợp phục vụ công tác đảm bảo an ninh biên giới, phòng chống tội phạm nói chung và tội phạm ma túy nói riêng tại khu vực biên giới Việt - Lào giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào.

Anh Cường