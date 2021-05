Công an Hà Tĩnh đảm bảo an toàn tuyệt đối cho ngày hội lớn của toàn dân

Đến thời điểm này, các phương án, kế hoạch đảm bảo ANTT, bảo vệ an toàn tuyệt đối các hoạt động diễn ra trước, trong và sau bầu cử đã được Công an Hà Tĩnh chuẩn bị chu đáo, triển khai kỹ lưỡng.

Công an xã Thạch Trung (TP Hà Tĩnh) kiểm tra, ký cam kết với các nhà nghỉ trên địa bàn về đảm bảo ANTT trước, trong, sau bầu cử và thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19.

Thạch Trung là một trong những xã có dân số đông (gần 11.000 người), địa bàn rộng (633 ha), nằm ở cửa ngõ phía Bắc của TP Hà Tĩnh; có tuyến quốc lộ 1 đi qua, giáp ranh với nhiều xã, phường, thị trấn; trên địa bàn có nhiều quán hàng, dịch vụ kinh doanh… do đó, tiềm ẩn phức tạp về ANTT.

Trung tá Nguyễn Trung Thành - Trưởng Công an xã Thạch Trung cho biết: “Trước bầu cử, đơn vị đã tiến hành khảo sát toàn bộ mọi tiềm ẩn phức tạp về ANTT để tham mưu, phối hợp, giải quyết dứt điểm. Đồng thời, tăng cường bám sát tình hình ở các thôn, xóm; nắm rõ mọi di biến động của các đối tượng hình sự”.

Lãnh đạo Công an tỉnh làm việc với TP Hà Tĩnh về công tác đảm bảo ANTT cho bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Thiếu tá Nguyễn Quốc Hùng - Trưởng Công an TP Hà Tĩnh chia sẻ: “Là địa bàn trọng điểm nên chương trình, kế hoạch đảm bảo ANTT cho công tác bầu cử được đơn vị triển khai xây dựng từ rất sớm; công an xã, phường, các đội nghiệp vụ tổ chức nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ việc tồn đọng ngay tại cơ sở, không để phức tạp nảy sinh.

Đồng thời, thực hiện tốt công tác quản lý đối tượng từng có tiền án, tiền sự; triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ đấu tranh mạnh với các loại tội phạm; chủ động phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với các âm mưu, ý đồ phá hoại bầu cử của thế lực phản động, thù địch, nhất là trên không gian mạng…”.

Công an xã Sơn Long (Hương Sơn) tăng cường tuần tra vào ban đêm để bảo vệ ANTT cho dịp bầu cử.

Tại huyện miền núi Hương Sơn, Công an huyện đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng: quân sự - biên phòng thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát đảm bảo ANTT trên tuyến biên giới; triển khai thực hiện có hiệu quả các phương án, kế hoạch đảm bảo ANTT.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, huy động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, bảo đảm ANTT trước, trong và sau bầu cử…

Công an huyện Thạch Hà kiểm tra công tác rà soát, cập nhật, bổ sung, niêm yết danh sách cử tri, lý lịch trích ngang và tiểu sử tóm tắt của người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại thôn Đan Trung, xã Thạch Long.

Tại Thạch Hà, Thượng tá Nguyễn Hoài Việt - Trưởng Công an huyện cho biết: “Đơn vị đã phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện và Đồn Biên phòng Cửa Sót chủ động nắm tình hình tuyến, địa bàn, lĩnh vực, đối tượng trọng điểm để tham mưu, giải quyết các phát sinh liên quan đến ANTT; giải quyết khó khăn liên quan đến công tác bầu cử tại địa bàn cơ sở.

Rà soát địa bàn trọng điểm, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng, kịp thời phát hiện, đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm… Từ đầu năm lại nay, Công an huyện đã khởi tố 30 vụ/61 bị can; xử lý hành chính 68 vụ/91 đối tượng vi phạm pháp luật”.

Trong đợt ra quân cao điểm bảo vệ ANTT cho bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, lực lượng CSGT sẽ tiếp tục tập trung tuần tra, xử lý vi phạm về nồng độ cồn (trong ảnh: CSGT Công an huyện Cẩm Xuyên kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển xe mô tô khi tham gia giao thông - tháng 3/2021).

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho ngày hội lớn của toàn dân, Công an Hà Tĩnh đang tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, giám sát chặt chẽ các đối tượng, tổ chức, hội nhóm phản động; kịp thời phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh hiệu quả với các âm mưu, ý đồ chống phá của các thế lực thù địch, bọn phản động; giữ vững ổn định các mặt công tác an ninh.

Chủ động mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối trước, trong và sau thời điểm diễn ra cuộc bầu cử. Triển khai lực lượng bảo đảm an toàn tuyệt đối các địa điểm tổ chức bầu cử, các điểm niêm yết danh sách ứng cử viên, danh sách cử tri, không để xảy ra các hoạt động, hành vi phá hoại cuộc bầu cử.

Lực lượng Cảnh sát cơ động (Công an Hà Tĩnh) ra quân bảo vệ ANTT cho bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021–2026.

Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh cho biết: “Từ nay đến ngày bầu cử thời gian không còn nhiều, Công an Hà Tĩnh sẽ tiếp tục huy động 100% quân số bám sát địa bàn, nắm chắc và dự báo sát, đúng tình hình để chủ động, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp xử lý tốt, xử lý sớm các vụ việc phức tạp về ANTT.

Công an tỉnh cũng đã chủ động dự báo một số tình huống có thể xảy ra liên quan đến công tác bảo đảm ANTT cho bầu cử và xây dựng phương án giải quyết cụ thể, chi tiết đối với từng tình huống theo phương châm “4 tại chỗ”, kiên quyết không để bị động, đột xuất, bất ngờ.

Toàn lực lượng tiếp tục tăng cường công tác phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền địa phương, đặc biệt là thực hiện nghiêm quy chế phối hợp giữa công an - quân sự - biên phòng, nhằm phát huy vai trò nòng cốt, xung kích của lực lượng vũ trang trong công tác đảm bảo ANTT nói chung, bảo vệ an toàn cuộc bầu cử nói riêng và phòng, chống dịch bệnh Covid-19”.

Mai Hoàng - Văn Hùng