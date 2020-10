Công an Hà Tĩnh huy động 100% quân số ứng phó với mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ Công an Hà Tĩnh đã huy động 100% cán bộ, chiến sỹ ứng trực, triển khai kịp thời công tác ứng phó nhất là tại các địa bàn trọng yếu, có nguy cơ lũ lớn và sạt lở đất.

Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra công tác phòng chống mưa lũ tại Hương Khê

Lãnh đạo Công an tỉnh kiểm tra tình hình sạt lở đất tại địa bàn Đức Thọ

Công an các huyện đang triển khai các phương án, kế hoạch, huy động 100% quân số, bố trí lực lượng cắm chốt tại các điểm sạt lở đất, trên tuyến Quốc Lộ 8A, đường Hồ Chí Minh và các tuyến giao thông trọng điểm để đảm bảo ANTT, phân luồng giao thông, ứng cứu kịp thời các tình huống trong mưa bão.

Công an huyện Hương Khê đặt biển cấm và cử người canh gác tại các tuyến đường bị ngập...

...và sử dụng ca nô di dời dân, tài sản đến nơi an toàn.

Tại các điểm diễn ra ngập lụt, lực lượng công an tiến hành cắm chốt, cấm không cho người và phương tiện qua lại.

Hiện nay, có một số địa bàn các xã ở Hương Khê, Hương Sơn, Đức Thọ... có nguy cơ ngập do nước ngày càng dâng cao. Lực lượng công an đã giúp bà con di dọn tài sản đến nơi an toàn.

Công an Nghi Xuân cùng các lực lượng giúp người dân xã Xuân Liên di chuyển tài sản lên nơi cao ráo, tránh ngập lụt

Công an huyện Hương Sơn đặt biển cấm và cử người canh gác tại cầu tràn trên sông Ngàn Phố.

Đến thời điểm hiện nay, các đơn vị đã sẵn sàng lực lượng, phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống do mưa lũ gây ra.

Lý Hùng – Quý Cường