Công an Hà Tĩnh phát huy vai trò nòng cốt giữ bình yên cho Nhân dân

Công an Hà Tĩnh đã đoàn kết, đồng lòng, quyết liệt triển khai các mặt công tác, bảo đảm an ninh, trật tự, đạt và vượt nhiều mục tiêu, yêu cầu đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương.

Công an Hà Tĩnh nhận cờ thi đua của Bộ Công an trao tặng đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2023.

Năm 2023, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, chủ trương, giải pháp đảm bảo ANTT, các vấn đề liên quan đến an ninh truyền thống, an ninh phi truyền thống; nhất là hệ thống văn bản để chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Trên lĩnh vực bảo đảm an ninh quốc gia, lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức tốt công tác nắm tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ giữ vững an ninh biên giới, tuyến biển; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giải quyết các vấn đề nổi lên ngay tại cơ sở, không để đột xuất, bất ngờ, hình thành “điểm nóng” về ANTT. Chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp và trực tiếp triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề nổi lên ngay tại cơ sở, nhất là trên lĩnh vực bảo đảm an ninh trong nội bộ Nhân dân, an ninh kinh tế trong triển khai các dự án trọng điểm.

Hà Tĩnh là địa phương đứng thứ 2 toàn quốc trong việc cấp CCCD gắn chíp cho công dân đủ điều kiện.

Công tác đảm bảo an ninh nông thôn là “trọng tâm”, “then chốt”, Công an tỉnh đã tập trung rà soát các vụ khiếu kiện, triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh với các đối tượng khiếu kiện có dấu hiệu lợi dụng quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân. Qua đó, đã bắt, khởi tố 2 vụ, 3 đối tượng, góp phần tạo môi trường an ninh an toàn, từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phục vụ triển khai các dự án, công trình trọng điểm.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm trật tự ATGT được triển khai mạnh mẽ, đồng bộ, “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ” với mục tiêu cao nhất là “xây dựng, củng cố môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân”. Trong năm, lực lượng Công an tỉnh đã khám phá 497 vụ, 967 đối tượng phạm tội hình sự; đấu tranh triệt phá 8 ổ nhóm, đường dây, bắt 79 đối tượng làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, đánh bạc; khám phá 42 vụ, 172 đối tượng lợi dụng công nghệ cao, không gian mạng để hoạt động phạm tội; đấu tranh 292 vụ, 341 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; 116 vụ, 208 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an Hà Tĩnh ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Với phương châm “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”, năm 2023, Công an Hà Tĩnh đã khởi tố 12 vụ, 57 bị can phạm tội tham nhũng, chức vụ; trong đó, tập trung đấu tranh với các hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lợi dụng danh nghĩa báo chí để hối lộ, tham ô tài sản, trục lợi...

Thực hiện tốt vai trò cơ quan thường trực, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tham mưu UBND tỉnh huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn. Hà Tĩnh là địa phương đứng thứ 2 toàn quốc trong việc cấp căn cước công dân gắn chip cho công dân đủ điều kiện và là một trong 4 đơn vị đầu tiên của cả nước hoàn thành chỉ tiêu cấp tài khoản định danh điện tử.

Triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều biện pháp, giải pháp bảo đảm trật tự, ATGT, góp phần làm giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí. Các tổ công tác 238, 256 hoạt động hiệu quả đã góp phần quan trọng trong giữ gìn ANTT, ATGT, trấn áp mạnh mẽ tội phạm đường phố. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện chuyển đổi số và xây dựng Chính phủ điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính.

Cùng với đó, năm qua, Công an tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”; xây dựng cơ cấu tổ chức bên trong tinh, gọn, mạnh. Công an Hà Tĩnh đã tập trung củng cố tổ chức cơ quan điều tra các cấp; xây dựng lực lượng công an xã, thị trấn vững mạnh, toàn diện, bố trí điều tra viên tại 216 công an cấp xã. Qua đó, tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần giữ vững ANTT ngay tại cơ sở, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Trong năm 2023, Hà Tĩnh đã triển khai xây dựng 1.000 căn nhà do Bộ Công an kêu gọi hỗ trợ.

Với phương châm “trọng dân, gần dân, lúc dân cần, lúc dân khó, có công an”, lấy người dân là trung tâm, là chủ thể chính để phục vụ, lực lượng công an xã, thị trấn chính quy đã ghi dấu ấn với những chiến công, việc làm bình dị, gần gũi, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh người chiến sĩ công an “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được chú trọng, tập trung nâng cao chất lượng công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo” của lực lượng công an. Gắn kết chặt chẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với công tác an sinh xã hội, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Tham mưu Bộ Công an, tỉnh Hà Tĩnh, các nhà tài trợ xây dựng 1.000 ngôi nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, giúp người nghèo vơi bớt khó khăn, ổn định cuộc sống.

Lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh luôn phát huy hiệu quả vai trò nòng cốt giữ bình yên cho Nhân dân.

Những kết quả đạt được trong năm 2023 và những thành tích bước đầu trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm (từ ngày 15/12/2023 - 29/2/2024) sẽ là động lực quan trọng để mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Hà Tĩnh sẵn sàng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm ANTT trên địa bàn, phục vụ sự nghiệp phát triển KT-XH địa phương. Trước mắt là chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho Nhân dân vui xuân, đón tết Giáp Thìn 2024 bình yên, hạnh phúc.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong

Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an Hà Tĩnh