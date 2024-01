Công an Hà Tĩnh thành lập Tổ đặc nhiệm 138

Tổ đặc nhiệm 138 Công an Hà Tĩnh có nhiệm vụ thực hiện các phương án, biện pháp đấu tranh, xử lý tình huống liên quan đến các loại tội phạm có tổ chức, côn đồ, hung hãn, sử dụng vũ khí “nóng”.

Chiều 19/1, Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Tổ đặc nhiệm 138 và CLB Quân sự, võ thuật Công an Hà Tĩnh nhằm tăng cường công tác đảm bảo ANTT, đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn.

Các cán bộ, chiến sĩ Tổ đặc nhiệm 138 Công an Hà Tĩnh tại lễ ra mắt.

Trong thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, kịp thời giải quyết các tình huống đột xuất, không để bị động, bất ngờ, hình thành "điểm nóng”, giữ vững ANTT trên địa bàn.

Tuy nhiên, tình hình tội phạm trên địa bàn Hà Tĩnh vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, với thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, nguy hiểm.

Trước tình hình đó, để chủ động ứng phó, giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến ANTT, đấu tranh, trấn áp có hiệu quả các loại tội phạm, Công an tỉnh quyết định thành lập Tổ đặc nhiệm 138 và CLB Quân sự, võ thuật Công an Hà Tĩnh.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định thành lập Tổ đặc nhiệm 138.

Lực lượng tham gia Tổ đặc nhiệm 138 là những cán bộ, chiến sĩ chủ công, nòng cốt của Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động có tinh thần chủ động, sáng tạo, sẵn sàng tham gia công tác chiến đấu, đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu.

Tổ có nhiệm vụ thực hiện các phương án, biện pháp đấu tranh, xử lý tình huống liên quan đến các loại tội phạm có tổ chức, côn đồ, hung hãn, sử dụng vũ khí “nóng”, giải cứu con tin, các chuyên án, vụ án, vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, cấp bách, phức tạp xẩy ra trên địa bàn và có nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Trưởng Ban chỉ đạo. Tổ đặc nhiệm 138 được sử dụng các trang thiết bị, phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ cần thiết theo quy định của pháp luật.

Cũng tại buổi lễ Công an tỉnh đã ra mắt CLB Quân sự, võ thuật Công an Hà Tĩnh nhằm nâng cao năng lực, sức chiến đấu cho CBCS trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Hùng Quý Cường