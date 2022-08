Công an Hà Tĩnh thông báo đường dây nóng tiếp nhận tin phản ánh tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, chiến sỹ

Theo đó, các số điện thoại đường dây nóng được cung cấp để tiếp nhận tin phản ánh về những hiện tượng tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa công khai 3 số điện thoại đường dây nóng của Bộ Công an, Công an tỉnh Hà Tĩnh và đồng chí Giám đốc Công an tỉnh để tiếp nhận tin phản ánh tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.

Cụ thể:

Số điện thoại đường dây nóng Bộ Công an: 069.2326.555

Số điện thoại đường dây nóng Công an tỉnh Hà Tĩnh: 069.2928.111

Số điện thoại của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh: 0973.288.038

Các số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận tin phản ánh về những hiện tượng tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Hà Tĩnh để cơ quan, tổ chức, cá nhân biết, thực hiện.

Hồng Nhung