Đảm bảo an ninh, trật tự trong thi công các công trình, dự án trọng điểm

Lãnh đạo Bộ Công an đề nghị Công an Hà Tĩnh tiếp tục làm tốt công tác phối hợp, chú trọng tuyên truyền, vận động quần chúng hướng tới mục tiêu giảm và hạn chế tối đa trường hợp phải tiến hành cưỡng chế trong quá trình thi công công trình trên địa bàn.

Chiều 26/9, Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện công tác công an tham gia bảo đảm an ninh, trật tự trong quá trình cưỡng chế, thi công công trình trên địa bàn. Dự hội nghị có Thượng tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an. Về phía Hà Tĩnh có các đồng chí: Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh uỷ, Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh, Nguyễn Đình Hải - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.

Trên địa bàn Hà Tĩnh hiện có 1.460 dự án đầu tư, trong đó 1.392 dự án đầu tư trong nước và 68 dự án đầu tư nước ngoài, với tổng số vốn hơn 500.000 tỷ đồng. Quá trình thi công, một số dự án phát sinh tình trạng người dân khiếu kiện, cản trở, làm chậm tiến độ giải phóng mặt bằng, buộc các cấp có thẩm quyền phải tiến hành cưỡng chế, bảo vệ thi công.

Triển khai công tác công an bảo đảm ANTT quá trình cưỡng chế, thi công công trình, trong 10 năm qua Công an tỉnh đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cấp uỷ chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, chủ động quán triệt nghiêm túc, đầy đủ nội dung các quy trình của Bộ Công an, tạo sự thống nhất trong nhận thức và triển khai thực hiện nhiệm vụ, góp phần đảm bảo ổn định tình hình trên toàn địa bàn.

Đại tá Phạm Thanh Phương - Phó Giám đốc Công an tỉnh báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện công tác bảo đảm ANTT cưỡng chế, thi công công trình trên địa bàn

Trong đó, công tác nắm tình hình được tiến hành thường xuyên, đúng trọng tâm, kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong triển khai các dự án, hạn chế hành vi chống đối, cản trở của người dân. Công tác tham mưu, phối hợp các ban ngành liên quan trong quá trình cưỡng chế, thi công công trình được tiến hành chủ động, thường xuyên, góp phần giảm thiểu các vấn đề phát sinh phức tạp và giảm sức ép về tiến độ cưỡng chế, thi công công trình. Công tác triển khai lực lượng bảo đảm ANTT quá trình cưỡng chế thi công có sự đồng bộ, thống nhất từ trong kế hoạch đến hiện trường.

Đặc biệt, lực lượng đã làm tốt công tác vận động quần chúng, tranh thủ sự ủng hộ của các chức sắc, tôn giáo; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong thực thi công tác bảo đảm ANTT cưỡng chế, thi công công trình trên địa bàn toàn tỉnh; tấn công, trấn áp, bắt giữ kịp thời các đối tượng có hành vi cản trở, chống đối cực đoan, manh động.

Tại hội nghị, đại biểu đã thảo luận về các vấn đề liên quan đến công tác phối hợp giữa các lực lượng trong tham gia bảo đảm ANTT cưỡng chế, bảo vệ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh; chia sẻ những kinh nghiệm, khó khăn, vướng mắc và các giải pháp tháo gỡ trong quá trình tổ chức cưỡng chế thi công, bảo vệ công trình.

Thượng tướng Lương Tam Quang – Thứ trưởng Bộ Công an...

Đồng chí Võ Trọng Hải – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, các đồng chí: Thượng tướng Lương Tam Quang – Thứ trưởng Bộ Công an, Võ Trọng Hải – Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công an Hà Tĩnh nói riêng và các lực lượng, cơ quan, ban ngành đoàn thể địa phương tiếp tục làm tốt công tác phối hợp, vận dụng linh hoạt các biện pháp công an, trong đó chú trọng tuyên truyền, vận động quần chúng hướng tới mục tiêu giảm và hạn chế tối đa trường hợp phải tiến hành cưỡng chế, phát huy hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo QP-AN tại địa phương.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền địa phương, các cục nghiệp vụ Bộ Công an đã quan tâm chỉ đạo lực lượng trong các mặt công tác nói chung và đảm bảo ANTT phục vụ triển khai các công trình, dự án trọng điểm nói riêng.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo UBND tỉnh, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo ANTT, triển khai có hiệu quả các mặt công tác công an nói chung và đảm bảo ANTT trong cưỡng chế, thi công công trình, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thượng tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong tham gia bảo đảm ANTT quá trình cưỡng chế, thi công công trình.

Đồng chí Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh trao giấy khen của Công an tỉnh cho các tập thể và cá nhân

Hùng Cường – Quý Nga