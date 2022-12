Điểm tựa vững chắc cho Nhân dân Hà Tĩnh vui tết, đón xuân

Huy động tối đa lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các giải pháp, đấu tranh trấn áp có hiệu quả với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật, Công an Hà Tĩnh tiếp tục giữ vững tình hình ANTT trên địa bàn, góp phần cho người dân đón xuân yên vui.

Đội CSGT - TT Công an TP Hà Tĩnh kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển ô tô tham gia giao thông nhằm đảm bảo ATGT, tránh các sự cố đáng tiếc về giao thông.

Từ ngày 15/11/2022, Công an TP Hà Tĩnh đã mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT trong dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán Quý Mão và lễ hội xuân 2023.

Trung tá Nguyễn Quốc Hùng - Trưởng Công an TP Hà Tĩnh cho hay: Đơn vị đã chủ động xây dựng các kế hoạch cụ thể, huy động lực lượng, phương tiện, tập trung làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý chặt địa bàn, mục tiêu, đối tượng trọng điểm và tập trung giải quyết nhanh các vấn đề phức tạp nổi lên ở từng địa bàn, tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm với phương châm “nhanh nhất, mạnh nhất và hiệu quả nhất”.

Đêm 7/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý phối hợp Công an TP Hà Tĩnh và Phòng CSCĐ kiểm tra cơ sở kinh doanh “Bar 38 Night Club” ở xã Thạch Trung (TP Hà Tĩnh) phát hiện 26 nam nữ thanh niên dương tính với chất ma túy.

Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, các đội nghiệp vụ và công an các phường, xã trên địa bàn TP Hà Tĩnh được yêu cầu tập trung đấu tranh mạnh và trấn áp kịp thời các băng, ổ nhóm tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường; tăng cường công tác quản lý cư trú, quản lý đối tượng, quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện; phát hiện, ngăn chặn kịp thời tình trạng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép; đảm bảo trật tự ATGT, phòng chống cháy nổ…

Công an xã Kỳ Lợi (TX Kỳ Anh) tổ chức tuyên truyền, ký cam kết thực hiện Luật Quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cho thanh thiếu niên trên địa bàn.

TX Kỳ Anh là một trong những địa bàn trọng điểm mà dịp cận tết, các loại tội phạm thường lợi dụng xâm nhập, hoạt động với các phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, khó lường. Theo Thượng tá Bùi Thanh Tùng - Trưởng Công an TX Kỳ Anh, đơn vị triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh mạnh mẽ, quyết liệt đối với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật về hình sự, ma túy, pháo nổ, kinh tế, tham nhũng, môi trường, trộm cắp tài sản, tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Nhằm bảo đảm tình hình ANTT dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán Quý Mão và lễ hội xuân 2023, lực lượng công an toàn tỉnh đã đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm; huy động tối đa lực lượng, phương tiện, chủ động nắm chắc tình hình trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn làm thất bại âm mưu, phương thức hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các đối tượng kích động gây rối ANTT, không để bị động bất ngờ…

Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an Hà Tĩnh triệt phá đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh quy mô gần 2.000 tỷ đồng do Nguyễn Công Anh (SN 1989; trú tại xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) cầm đầu.

Sau một tháng ra quân từ (15/11-15/12), Công an Hà Tĩnh đã điều tra, khám phá 28 vụ/81 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, thu hồi tài sản khoảng 1,3 tỷ đồng; triệt phá thành công 3 chuyên án, 4 đường dây đánh bạc qua mạng internet với số tiền giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng, 1 chuyên án đấu tranh với tội phạm công nghệ cao;

Phát hiện, bắt giữ 75 vụ/96 đối tượng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, buôn lậu, gian lận thương mại; 130 vụ, 130 đối tượng vi phạm quy định về bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm; bắt giữ 24 vụ/60 đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy; bắt 41 vụ/60 đối tượng chế tạo, vận chuyển, tàng trữ pháo trái phép...

Tổ công tác đặc biệt 238 Công an Hà Tĩnh tổ chức ra quân tại các trục đường chính trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh.

Đại tá Nguyễn Thanh Liêm - Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục yêu cầu lực lượng công an các đơn vị, địa phương quản lý chặt địa bàn, đối tượng trọng điểm; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chủ động phòng ngừa, đấu tranh mạnh mẽ, có hiệu quả với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội; kịp thời giải quyết tình hình nổi lên ngay từ cơ sở, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn tỉnh cho người dân vui xuân, đón tết an toàn.

Văn Đức - Hồng Nhung