Điều động 18 công an chính quy về công tác tại xã ở Kỳ Anh

Ngày 28/2, Công an huyện Kỳ Anh tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an Hà Tĩnh về việc điều động 18 cán bộ công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an các xã: Kỳ Thư, Kỳ Phú, Kỳ Phong, Kỳ Bắc, Kỳ Đồng, Kỳ Tiến.

Lãnh đạo huyện Kỳ Anh chúc mừng cán bộ công an chính quy được điều động đảm nhiệm các chức danh công an các xã

Các cán bộ Công an huyện Kỳ Anh được bổ nhiệm đợt này gồm: Thượng úy Nguyễn Mạnh Hoàng - cán bộ Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH), Trung úy Hoàng Bá Sơn và Thượng sỹ Nguyễn Anh Tuấn, cán bộ Đội Điều tra - Tổng hợp lần lượt đảm nhiệm chức danh Trưởng, Phó, công an viên thường trực Công an xã Kỳ Thư.

Thượng úy Trần Hoài Nam - cán bộ Đội QLHC về TTXH, Đại úy Hoàng Bảo Hiệp và Thiếu úy Trần Văn Trai - đều là cán bộ Đội Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ lần lượt đảm nhiệm chức danh Trưởng, Phó, công an viên thường trực Công an xã Kỳ Phú.

Thượng úy Nguyễn Hữu Tùng, cán bộ Đội Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp (THAHS và HTTP), Thượng úy Nguyễn Viết Cường - Đội Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ, Thượng sỹ Nguyễn Công Khánh, cán bộ Đội Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ lần lượt đảm nhiệm các chức danh: Trưởng, Phó và công an viên thường trực Công an xã Kỳ Phong.

Đại úy Nguyễn Lê Khánh Cường và Trung úy Dương Văn Tuấn, đều là cán bộ đội Điều tra - Tổng hợp, Thiếu úy Dương Kim Dũng - cán bộ Đội Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ lần lượt đảm nhiệm các chức danh: Trưởng, Phó, công an viên thường trực Công an xã Kỳ Bắc.

Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh Bùi Quang Hoàn mong muốn các đồng chí công an được điều động về xã không ngừng nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, góp phần vào đảm bảo TTXH, phát triển kinh tế địa phương.

Thượng úy Trần Khắc Ngọ, cán bộ Đội Điều tra - Tổng hợp, Trung úy Nguyễn Thế Anh - cán bộ Đội QLHC về TTXH, Thiếu úy Dương Văn Đạt - cán bộ Đội An ninh lần lượt đảm nhiệm chức danh Trưởng, Phó và công an viên thường trực Công an xã Kỳ Đồng.

Thượng úy Trương Thành Đạt - cán bộ Đội THAHS và HTTP, Thượng úy Dương Bình - cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động, Thượng sỹ Trần Ngọc Hùng, cán bộ Đội Điều tra - Tổng hợp lần lượt đảm nhiệm các chức danh: Trưởng, Phó, công an viên thường trực Công an xã Kỳ Tiến.

Đến nay, huyện Kỳ Anh đã có 14/20 xã có công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã.

Viễn - Quý