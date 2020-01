Điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã ở Kỳ Anh, Hương Khê

Ngày 21/1, huyện Kỳ Anh và Hương Khê công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh điều động công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh ở các xã.

* Huyện Kỳ Anh đã công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh điều động công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh ở các xã: Kỳ Xuân, Kỳ Sơn và Kỳ Giang.

Theo đó, Thượng úy Nguyễn Cao Khoa - cán bộ Đội Điều tra tổng hợp được điều động đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã Kỳ Xuân; Trung úy Nguyễn Văn Lương - cán bộ Đội CSGT đảm nhiệm chức danh Phó trưởng Công an xã Kỳ Xuân; Thiếu úy Phan Khánh Toàn - cán bộ Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc đảm nhiệm chức danh công an viên thường trực xã Kỳ Xuân.

9 công an huyện Kỳ Anh được điều động đảm nhiệm chức danh trưởng, phó, công an viên thường trực các xã: Kỳ Giang, Kỳ Sơn và Kỳ Xuân

Đại úy Nguyễn Tuấn Anh - cán bộ Đội Điều tra tổng hợp đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã Kỳ Sơn; Trung úy Trần Công Thắng - cán bộ Đội CSGT đảm nhiệm chức danh Phó trưởng Công an xã Kỳ Sơn; Thiếu úy Phan Công Đức - cán bộ Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc đảm nhiệm chức danh công an viên thường trực.

Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh Nguyễn Xuân Thủy mong muốn các đồng chí Công an huyện Kỳ Anh được điều động về các địa phương không ngừng nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần phát triển KT-XH của địa phương.

Đại úy Hoàng Văn Hạnh - Phó đội trưởng Đội Quản lý hành chính về tệ nạn xã hội đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã Kỳ Giang; Trung úy Hồ Phúc Kỳ - cán bộ Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc đảm nhiệm chức danh Phó trưởng Công an xã Kỳ Giang; Thiếu úy Trương Quý Đức - cán bộ Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc đảm nhiệm chức danh công an viên thường trực.

Được biết, đến nay, huyện Kỳ Anh đã có 7/20 xã có công an chính quy về phụ trách địa bàn; phấn đấu trong quý I năm 2020 sẽ phủ kín công an chính quy ở 100% địa bàn.

* Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cũng đã tổ chức công bố quyết định điều động 9 công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã tại 3 xã: Phúc Trạch, Hương Long và Hòa Hải.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh trao quyết định điều động cho 3 công an chính quy được điều động về công tác tại xã Hương Long.

Thượng úy Đinh Ngọc Hùng - cán bộ Đội Cảnh sát hình sự, Trung úy Nguyễn Đình Anh - cán bộ Đội Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ, Thượng sỹ Nguyễn Hoàng Anh - cán bộ Đội Cảnh sát quản lý hành chính (Công an huyện Hương Khê) lần lượt đảm nhiệm các chức vụ: Trưởng, Phó và công an viên thường trực xã Phúc Trạch.

Đại úy Lê Anh Hiệp - cán bộ Đội Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ, Thượng úy Phan Viết Ngọc - cán bộ Đội Cảnh sát quản lý hành chính, Thiếu úy Lê Văn Thắng - cán bộ Đội An ninh (Công an huyện Hương Khê) lần lượt giữ chức vụ: Trưởng, Phó và công an viên thường trực xã Hương Long.

Lãnh đạo xã Phúc Trạch tặng hoa chúc mừng các công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã.

Đại úy Lê Đức Thọ - cán bộ Đội Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ, Trung úy Hoàng Duy Toàn - cán bộ Đội An ninh, Thiếu úy Đặng Tuấn Anh - cán bộ Đội Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ (Công an Hương Khê) lần lượt đảm nhiệm các chức danh: Trưởng, Phó và công an viên xã Hòa Hải.

Đến nay, Hương Khê đã có 12/21 xã, thị trấn có công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã.

