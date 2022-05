Gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật CAND tại Hà Tĩnh

Bảng thi số 4 hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Nhân dân diễn ra tại Hà Tĩnh có sự góp mặt của gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ đến từ công an 8 tỉnh và 2 đơn vị trực thuộc Bộ Công an.

Sáng 30/5, Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ khai mạc Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Nhân dân (20/7/1962-20/7/2022) vòng loại bảng thi số 4. Tham dự buổi lễ có: Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp - Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Hội thi Bộ Công an. Về phía Hà Tĩnh có: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Đình Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đại tá Lê Khắc Thuyết, Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng cùng lãnh đạo các địa phương và phòng, đơn vị của Công an tỉnh.

Đại biểu tham dự lễ khai mạc hội thi.

Bảng thi số 4 với gần 1.000 vận động viên là cán bộ, chiến sĩ đến từ công an 8 tỉnh và 2 đơn vị trực thuộc Bộ Công an, gồm: Hà Tĩnh, Hà Nam, Phú Thọ, Bắc Giang, Hải Phòng, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và liên quân Cục Cảnh sát giao thông và Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an).

Gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ đến từ công an 8 tỉnh và 2 đơn vị trực thuộc Bộ Công an tham dự hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật CAND năm 2022 vòng loại bảng thi số 4 tại Hà Tĩnh.

Phát biểu khai mạc hội thi, Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp khẳng định: Trong những năm qua, việc tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật trong CAND là nhiệm vụ rất quan trọng, góp phần xây dựng lực lượng công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ ANTT.

Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp - Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Hội thi Bộ Công an phát biểu khai mạc hội thi.

Công tác điều lệnh quân sự, võ thuật luôn được Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an quan tâm chỉ đạo thực hiện, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật, lễ tiết, tác phong, đồng thời nâng cao bản lĩnh, trình độ bắn súng, võ thuật và kỹ năng sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ trong đấu tranh trấn áp tội phạm của lực lượng công an.

Hội thi là một trong những hoạt động nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát Nhân dân và tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân về truyền thống vẻ vang 60 năm của lực lượng Cảnh sát Nhân dân.

Qua hội thi cũng sẽ đánh giá kết quả, chất lượng công tác tập huấn, điều lệnh, quân sự, võ thuật của công an các đơn vị, địa phương và là dịp để cán bộ, chiến sĩ công an các đơn vị, địa phương giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong công tác.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng nhấn mạnh: Việc Bộ Công an tin tưởng, lựa chọn tổ chức hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật CAND năm 2022 - bảng thi số 4 tại Hà Tĩnh cho thấy sự quan tâm rất lớn của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đối với tỉnh nói chung và là vinh dự của Công an tỉnh Hà Tĩnh nói riêng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng phát biểu tại hội thi.

Đây cũng là dịp để Hà Tĩnh được giới thiệu các hình ảnh, nét đẹp văn hóa, quê hương và con người tỉnh nhà, thể hiện tinh thần, trách nhiệm, tình cảm của tỉnh đối với Bộ Công an và công an các đơn vị, địa phương về tham dự hội thi.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị chủ nhà, mặc dù trong thời gian ngắn nhưng Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bám sát chỉ đạo của Ban Chỉ đạo hội thi, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, nỗ lực, quyết tâm khắc phục các khó khăn để tập trung cao độ triển khai và hoàn thành các công tác chuẩn bị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị Công an tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm của đơn vị chủ nhà, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan để tạo mọi điều kiện tốt nhất, đảm bảo hội thi được tổ chức thành công.

Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp - Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Hội thi Bộ Công an...

... và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng tặng cờ, hoa chúc mừng các đội thi.

Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật CAND năm 2022, gồm các nội dung: thực hành của chỉ huy về điều lệnh CAND, duyệt đội ngũ; kỹ thuật, chiến thuật CAND, tình huống ứng dụng võ thuật CAND, bài võ tổng hợp và bài Mai Hoa Quyền 52 động tác; bắn các loại súng ngắn CZ75, súng AK với các bài bắn chậm, bắn súng ứng dụng, bắn điểm xạ 3 tư thế, bắn vận động 3 tư thế và bắn đĩa. Đặc biệt, môn bắn súng quân dụng là nội dung lần đầu tiên được đưa vào thi đấu trong khuôn khổ hội thi. Theo kế hoạch, hội thi sẽ bế mạc vào chiều 31/5.

Ngay sau lễ khai mạc, các đội thi đã tham gia những nội dung thi, gồm: Duyệt đội ngũ; kỹ thuật, chiến thuật CAND, tình huống ứng dụng võ thuật CAND...

Màn diễu hành lực lượng, phương tiện, khí tài của Công an tỉnh Hà Tĩnh tại hội thi.

Công an tỉnh Bắc Giang...

... Công an tỉnh Hà Tĩnh...

....Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động...

... liên quân Cục Cảnh sát giao thông và Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, tại phần thi duyệt đội ngũ.

Công an Hà Tĩnh thể hiện phần thi ứng dụng võ thuật CAND với tình huống giả định 2 cán bộ, chiến sĩ hạ 5 tên côn đồ.

Văn Đức