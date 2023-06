Giám đốc Công an Hà Tĩnh được thăng quân hàm đại tá

Trong đợt thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương cán bộ, chiến sĩ lần này, Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh được thăng quân hàm, nâng bậc lương lên đại tá.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Chiều 29/5, Công an Hà Tĩnh tổ chức lễ công bố quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2023. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh tham dự.

Thực hiện hướng dẫn của Bộ Công an về việc xét thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương, Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị rà soát, lập danh sách đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh xét, quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương niên hạn năm 2023 cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an Hà Tĩnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải trao quyết định của Bộ Công an thăng quân hàm, nâng bậc lương từ thượng tá lên đại tá cho Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Hồng Phong.

Trong đợt thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương lần này có Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh được thăng quân hàm, nâng bậc lương từ thượng tá lên đại tá; 11 đồng chí được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương từ trung tá lên thượng tá CAND.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định thăng cấp bậc hàm cho các cán bộ, chiến sỹ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Võ Châu Tuấn - Trưởng Công an huyện Vũ Quang thay mặt cho các đồng chí được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2023 cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh đối với cán bộ, chiến sĩ.

Thượng tá Võ Châu Tuấn - Trưởng Công an huyện Vũ Quang phát biểu tại buổi lễ.

Thượng tá Võ Châu Tuấn xin hứa sẽ tiếp tục học tập, tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu vươn lên; luôn giữ vững phẩm chất người Công an cách mạng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Hồng Phong – Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng cán bộ, chiến sĩ được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2023. Đồng thời khẳng định, việc thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong việc thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng Công an nhân dân.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong phát biểu tại buổi lễ.

Giám đốc Công an tỉnh mong muốn, những đồng chí được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2023 tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hơn nữa trong quá trình công tác, không ngừng phấn đấu vươn lên để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong yêu cầu, sau buổi lễ này, các đơn vị tiến hành tổ chức lễ công bố quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2023 cho cán, bộ chiến sĩ đảm bảo trang trọng, ý nghĩa, xem đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, chiến sĩ.

