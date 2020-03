Hương Khê hoàn thành đưa công an chính quy về 21 xã, thị trấn

Ngày 2/3, Công an huyện Hương Khê tổ chức công bố các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã tại 8 xã còn lại trên địa bàn huyện.

Lãnh đạo huyện và Công an huyện Hương Khê tặng hoa chúc mừng các công an chính quy được điều động về đảm nhiệm các chức danh Công an xã Hương Vĩnh.

Theo đó, Đại úy Lê Hữu Long - cán bộ Phòng an ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh), Trung úy Đinh Quốc Xinh - cán bộ Đội an ninh, Thiếu úy Nguyễn Khánh Toàn - cán bộ Đội Cảnh sát quản lý hành chính (Công an huyện Hương Khê) lần lượt đảm nhiệm các chức danh trưởng, phó, công an viên xã Phú Phong.

Thượng úy Hoàng Quốc Phong - cán bộ Đội Điều tra tổng hợp, Đại úy Nguyễn Hữu Hanh - cán bộ Đội Điều tra tổng hợp, Thiếu úy Ngô Vũ Quốc Nhật - cán bộ đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc (Công an huyện Hương Khê) lần lượt đảm nhiệm các chức danh trưởng, phó, công an viên xã Hương Vĩnh.

Thượng úy Hoàng Quốc Phong - tân Trưởng Công an xã Hương Vĩnh phát biểu nhận nhiệm vụ

Đại úy Nguyễn Anh Sơn - Cán bộ Cảnh sát quản lý hành chính, Trung úy Trần Công Đức - cán bộ Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, Trung úy Đinh Văn Quân - cán bộ Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc (Công an huyện Hương Khê) lần lượt đảm nhiệm các chức danh trưởng, phó, công an viên xã Hương Xuân.

Thượng úy Đậu Việt Dũng - cán bộ Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, Trung úy Lê Hữu Chung - cán bộ Đội Cảnh sát thi hành án và hỗ trợ tư pháp, Thiếu úy Trần Đình Nhật cán bộ Đội Điều tra tổng hợp (Công an huyện Hương Khê) lần lượt đảm nhiệm các chức danh trưởng, phó, công an viên xã Phúc Đồng.

Đại úy Trần Việt Hà - cán bộ đội Cảnh sát kinh tế ma túy, Trung úy Nguyễn Mạnh Cường - cán bộ Đội Cảnh sát kinh tế ma túy, Thiếu úy Trần Nguyên Phương - cán bộ Đội Cảnh sát hình sự (Công an huyện Hương Khê) lần lượt đảm nhiệm các chức danh trưởng, phó, công an viên xã Hương Trà.

Thương úy Trần Đình Biên - Cán bộ đội Cảnh sát giao thông, Thượng úy Phan Thanh Hương - Cán bộ Đội Cảnh sát hình sự, Trung úy Trần Đình Tiến - cán bộ Đội Cảnh sát hình sự (Công an huyện Hương Khê) lần lượt đảm nhiệm các chức danh trưởng, phó, công an viên xã Hương Liên.

Thượng úy Nguyễn Văn Thanh - Cán bộ Phòng an ninh Đối nội (Công an tỉnh), Trung úy Lê Mạnh Cường - Cán bộ Đội xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, Trung úy Nguyễn Huy Triều - cán bộ Đội An ninh (Công an huyện Hương Khê) lần lượt đảm nhiệm các chức danh trưởng, phó, công an viên xã Hương Giang.

Đại úy Nguyễn Thanh Hương - cán bộ Đội Cảnh sát giao thông, Thượng úy Nguyễn Hồng Quân - cán bộ Dội xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, Thiếu úy Lê Đức Nhật - cán bộ Đội xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc (Công an huyện Hương Khê) lần lượt đảm nhiệm các chức danh trưởng, phó, công an viên xã Hương Đô.

Thiếu úy Đặng Bá Hạnh, Trung úy Võ Tá Nhật, Thượng úy Lê Đình Tuấn (Công an huyện Hương Khê), Trung úy Trần Thành Đạt, Thượng úy Trương Thăng Long - Cán bộ Phòng Cảnh sát Ma túy (Công an tỉnh) lần lượt đảm nhiệm các chức danh công an viên các xã: Hương Thủy, Gia Phố, Phú Gia, Hương Trạch, Hà Linh.

Được biết, đến nay, Công an huyện Hương Khê đã hoàn thành việc bố trí công an chính quy tại tất cả 21/21 xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện.

Phan Lực – Bá Công