Khen thưởng 15 tập thể, cá nhân trong phong trào biên phòng toàn dân

Huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp, tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, thế trận biên phòng ngày càng vững chắc.

Sáng 18/12, UBND huyện Nghi Xuân tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện ngày “Biên phòng toàn dân”, giai đoạn 2019 - 2024. Đây là địa phương đầu tiên trên địa bàn tỉnh tổ chức sơ kết .

Trung tá Đoàn Đức Long - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Lạch Kèn báo cáo tại hội nghị

Trong những năm qua, được sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp uỷ, chính quyền, sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể, huyện Nghi Xuân đã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn. Bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển không để xảy ra các vụ việc đột xuất bất ngờ, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội.

Đồn Biên phòng Lạch Kèn đóng trên địa bàn là lực lượng nòng cốt chuyên trách trong công tác bảo vệ biên giới, vùng biển, bảo đảm sẵn sàng chiến đấu cao, thực sự là lực lượng tin cậy của Đảng và Nhân dân.

Bộ đội Biên phòng Lạch Kèn xử lý tàu cá vi phạm tại vùng biển Nghi Xuân đầu tháng 7/2023 (Ảnh tư liệu)

Trong 5 năm qua, lực lượng bộ đội biên phòng tổ chức hàng trăm đợt tuần tra, kiểm soát, bắt giữ, xử lý hàng chục vụ vi phạm quy chế khu vực biên giới, biển; phối hợp xác lập, đấu tranh thắng lợi 89 vụ với 115 đối tượng, trong đó 12 chuyên án về ma túy, 8 chuyên án về pháo nổ, 16 chuyên án thuốc nổ, 15 vụ đánh bạc, 23 vụ sử dụng kích điện và tàu giã cào...

Đến nay, 9 xã ven biển đã thành lập 91 “Tổ tự quản an ninh trật tự” với 500 thành viên và 21 “Tổ tàu, thuyền an toàn” với 105 thành viên tham gia quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo khu vực biên giới biển.

Đại tá Nguyễn Mậu Phúc - Phó Chính ủy BĐBP Hà Tĩnh: Thời gian tới, huyện Nghi Xuân tiếp tục xây dựng củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển; xây dựng khu vực phòng thủ huyện, xã vững chắc.

Để ngày “Biên phòng toàn dân” thực sự trở thành ngày hội của toàn dân hướng về biên giới, huyện Nghi Xuân tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch, nghị quyết về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Theo đó, phát huy sức mạnh tổng hợp toàn diện của cả hệ thống chính trị, tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, xây dựng thế trận biên phòng ngày càng vững chắc, làm cơ sở quan trọng cho việc thực hiện các nhiệm vụ chiến lược trên địa bàn huyện; xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh cả chính trị, tư tưởng, tổ chức, lực lượng chiến đấu trung thành và tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Xây dựng lực lượng bộ đội biên phòng vững mạnh, thực sự là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong công tác bảo vệ biên giới, góp phần phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của huyện trong những năm tiếp theo.

.

Nhân dịp này, huyện Nghi Xuân đã tặng giấy khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia thực hiện ngày hội “Biên phòng toàn dân”, giai đoạn 2019-2024

Hữu Trung