Kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, nỗ lực vì sự bình yên của Nhân dân Hà Tĩnh

Sáng nay (18/8), Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh do Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn dẫn đầu đã tới chúc mừng lực lượng Công an Hà Tĩnh nhân kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 15 năm ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ. Cùng đi có Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Hà Văn Hùng.