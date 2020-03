“Lá chắn thép” giữ bình yên địa bàn trọng điểm phía Nam Hà Tĩnh

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Công an TX Kỳ Anh nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, lãnh đạo đơn vị vững vàng, mưu trí, vượt qua khó khăn, xây dựng “lá chắn thép” đảm bảo an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn trọng điểm phía Nam của tỉnh.

Thượng tá Ngô Đức Ninh - Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an TX Kỳ Anh cho biết: Từ lúc thành lập, Công an thị xã phải đối mặt với muôn vàn khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương và sự phối hợp của các cơ quan, ban, ngành, Đảng bộ Công an thị xã đã lãnh đạo đơn vị phát huy sức mạnh đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Đảng bộ Công an TX Kỳ Anh đã lãnh đạo đơn vị đạt được nhiều kết quả quan trọng trong nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh tư liệu

Đảng bộ Công an thị xã đã tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các ngành, lực lượng vũ trang, địa phương quán triệt, thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, Nhà nước, những đề án về công tác đảm bảo an ninh quốc gia.

Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các phương án, kế hoạch đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động móc nối, lôi kéo của các tổ chức phản động, nhất là hoạt động của tổ chức Việt Tân thời điểm sau sự cố môi trường biển. Chủ động xây dựng, triển khai các phương án phòng ngừa, giải quyết tình huống tập trung đông người, tuần hành gây rối ANTT. Bảo vệ an toàn các cuộc cưỡng chế hành chính, bảo vệ thi công, chi trả tiền đền bù, hỗ trợ những sự kiện chính trị quan trọng.

Đại úy Nguyễn Quốc Trường - Bí thư Chi bộ, Đội trưởng Đội An ninh chia sẻ: “Đội chúng tôi đã kịp thời tham mưu cho Đảng ủy, Ban Chỉ huy Công an thị xã, cấp ủy, chính quyền những biện pháp nghiệp vụ đấu tranh với các loại đối tượng.

Theo đó, triển khai giải quyết 27 tình huống tập trung đông người, tuần hành gây rối ANTT cấp độ 2 sau sự cố môi trường biển. Điển hình là phối hợp đấu tranh, bắt 3 đối tượng phản động của tổ chức Việt Tân gồm: Trương Minh Tam, Chu Mạnh Sơn và Nguyễn Văn Hóa”.

Lãnh đạo TX và lãnh đạo Công an TX Kỳ Anh tặng hoa chúc mừng và trao quyết định cho 5 đồng chí công an chính quy về đảm nhiệm chức danh tại công an xã. Ảnh tư liệu

Xác định rõ, việc đảm bảo TTATXH là yếu tố hàng đầu cho sự phát triển KT-XH bền vững, Công an TX Kỳ Anh đã tập trung các biện pháp, điều tra, khám phá 1.004 vụ, 2.063 đối tượng về hình sự, kinh tế, ma túy, tệ nạn xã hội; thu hồi tài sản trả người bị hại trị giá trên 5 tỷ đồng.

Qua các chuyên án được xác lập, đã đấu tranh triệt xóa 44 ổ nhóm, bắt 110 đối tượng hoạt động về hình sự, trong đó, một số ổ nhóm các đối tượng từ Hải Phòng, TP Vinh (Nghệ An), TP Hà Tĩnh vào hoạt động lưu động trên địa bàn.

Khởi tố điều tra 292 vụ, 561 bị can; xử phạt vi phạm hành chính 712 vụ, 1.547 đối tượng. Tỷ lệ điều tra khám phá án hằng năm đạt trên 80%; trong đó, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 95%.

Công an TX Kỳ Anh đấu tranh quyết liệt với các đối tượng cố ý gây thương tích. Ảnh tư liệu

Nhiệm kỳ 2020-2025, Công an TX Kỳ Anh đề ra các mục tiêu trọng tâm: giảm tội phạm hình sự hằng năm ít nhất 0,3%, phấn đấu đến 2025 giảm 0,7% so với đầu nhiệm kỳ; tỷ lệ xử lý tin tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố đạt trên 90%; tỷ lệ điều tra và phá án chung đạt từ 80% trở lên, án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 90% trở lên; đến năm 2021 giảm 10% số người chết do tai nạn giao thông.

Phát huy “tai mắt” của Nhân dân trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Công an TX Kỳ Anh phối hợp các ngành, địa phương củng cố, duy trì và nhân rộng có hiệu quả hoạt động mô hình an ninh cơ sở như: “Đội cơ động phường, xã”, “Giáo họ an toàn, gia đình hòa thuận”, “Tiếng kẻng an ninh”, “Liên kết đảm bảo ANTT tại dự án Formosa”, “Tổ liên gia tự quản về ANTT”.

Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy họp bàn chuyên án về đấu tranh phòng chống tội phạm buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Ảnh tư liệu.

Bài học kinh nghiệm sau nhiệm kỳ hoạt động nhiều dấu ấn, theo Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Công an TX Kỳ Anh đó là công tác xây dựng Đảng đã được quan tâm trên tất cả các mặt; việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được thực hiện tốt gắn với kỷ cương, kỷ luật chấp hành Điều lệ Đảng, Điều lệnh Công an nhân dân.

Đặc biệt, công tác cán bộ được triển khai đồng bộ, đảm bảo nguyên tắc, đúng quy trình, thủ tục ở tất cả các khâu. Thông qua 49 “Diễn đàn công an lắng nghe ý kiến của Nhân dân” tại 12/12 phường, xã và các doanh nghiệp, Công an thị xã đã lắng nghe 217 ý kiến góp ý của các ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân; lấy 638 phiếu khảo sát đánh giá, góp ý của MTTQ, các đoàn thể, cốt cán cơ sở.

Từ đó, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ, xây dựng phong cách, đạo đức, lối sống của cán bộ, chiến sỹ Công an thị xã, góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đảng bộ Công an TX Kỳ Anh nhiều năm đạt danh hiệu “Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu”; trong các năm 2015, 2016, 2017, được Bộ Công an, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh tặng “Cờ thi đua xuất sắc”. Tháng 5/2018, đơn vị vinh dự được nhận cờ thi đua của Bộ Công an trong phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy giai đoạn 2013-2018.

Các địa phương ở Hà Tĩnh triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng “Tháng thanh niên” Ngày 1/3, các địa phương ở Hà Tĩnh hưởng ứng “Tháng thanh niên” với nhiều hoạt động thiết thực, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đoàn viên thanh niên và người dân.

Bộ Tư lệnh Biên phòng kiểm tra tại Hà Tĩnh Trong 2 ngày (11 và 12/9), tại 2 Đồn Biên phòng Hương Quang và Đèo Ngang (BĐBP Hà Tĩnh), đoàn kiểm tra số 3 của Bộ Tư Lệnh BĐBP Việt Nam đã tiến hành kiểm tra các mặt công tác biên phòng gồm: Tham mưu, chính trị, trinh sát, phòng chống ma túy và tội phạm, hậu cần, kỹ thuật…

Thu Trang