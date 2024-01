Làm tốt công tác phối hợp để đảm bảo nhiệm vụ quốc phòng - an ninh

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu 3 lực lượng công an, quân sự, biên phòng tăng cường phối hợp thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh.

Chiều 18/1, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 5/9/2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng năm 2023. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Đại tá Nguyễn Hồng Phong – Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Bùi Hồng Thanh – Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh và Đại tá Hoàng Anh Tú – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Thời gian qua, bám sát sự lãnh đao, chỉ đạo của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Quân khu 4, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của các sở, ban, ngành, địa phương, lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng tỉnh đã phối hợp triển khai đồng bộ các mặt công tác theo Nghị định số 03 của Chính phủ và đạt được nhiều kết quả nổi bất trên tất cả các mặt, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra, góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phối hợp tham mưu tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh; diễn tập thực binh xử lý tình huống tập trung đông người gây rối ANTT và đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin năm 2023 được cấp trên ghi nhận, đánh giá cao.

Đại tá Phạm Thanh Phương - Phó Giám đốc Công an tỉnh trình bày báo cáo thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 5/9/2019 của Chính phủ.

Tiếp tục thực hiện tốt việc trao đổi, phối kiểm thông tin, tình hình phục vụ công tác đảm bảo ANTT và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng; công tác phối hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm giữa các lực lượng ngày càng được quan tâm và đạt hiệu quả, chất lượng.

Các lực lượng đã phối hợp xây dựng 46 kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm; xác lập, đấu tranh 3 chuyên án. Điển hình, lực lượng công an đã phối hợp lực lượng biên phòng, hải quan triệt phá thành công 7 chuyên án, vụ án; bắt giữ 11 đối tượng, thu giữ 2 bánh heroin, 47kg ma túy tổng hợp, 38.434 viên ma túy tổng hợp.

Ngoài ra, các lực lượng cũng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng tích cực tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất. Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế và các sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải ghi nhận và đánh giá cao sự phối hợp giữa 3 lực lượng công an, quân sự, biên phòng trong đảm bảo an ninh, quốc phòng, góp phần tạo điều kiện cho sự phát triển của Hà Tĩnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu kết luận hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu trong thời gian tới, các lực lượng tiếp tục quán triệt quan điểm, chủ trương, đường lối, nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh, chiến lược bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa các lực lượng, nhất là trao đổi thông tin, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm.

Duy trì chế độ giao ban, thường xuyên trao đổi thông tin gắn với việc đánh giá, nắm chắc tình hình, kiên quyết không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống; xây dựng các kế hoạch cụ thể về đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu, các sự kiện chính trị trên địa bàn tỉnh; trước mắt tập trung phối hợp đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán.

Phối hợp tham mưu tổ chức khu vực phòng thủ cấp huyện, hoàn thành nhiệm vụ tuyển chọn công dân nhập ngũ, phòng chống thiên tai, phòng chống cháy rừng, xây dựng nông thôn mới.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đã trao tặng bằng khen của UBND tỉnh cho 9 tập thể và 15 cá nhân...

... có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị định số 03/2019 của Chính phủ.

