Lãnh đạo Hà Tĩnh chúc mừng Trung tướng Thái Văn Minh

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của lực lượng Công an Hà Tĩnh trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần tích cực vào sự phát triển KT-XH của tỉnh nhà.