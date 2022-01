Lãnh đạo Quân khu 4, tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và chúc tết tại đảo Sơn Dương

Sáng 23/1, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu cùng đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh do đồng chí Hoàng Trung Dũng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh dẫn đầu đã tới kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu và động viên, chúc tết cán bộ, chiến sỹ đang thực hiện nhiệm vụ tại đảo Sơn Dương. Cùng đi có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu, Giám đốc Công an tỉnh Lê Khắc Thuyết và Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Lê Hồng Nhân.