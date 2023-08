Lực lượng dân quân Hương Sơn thực binh đánh địch bảo vệ làng

Quá trình diễn tập, nhờ hợp đồng tác chiến chặt chẽ cùng những kỹ năng chiến đấu thuần thục, lực lượng vũ trang xã Sơn Long (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã diệt gọn 1 đại đội địch, khi chúng tấn công vào xã.

Chiều 8/8, tại khu vực bãi Đồng Bù thuộc thôn 4, xã Sơn Long, Trung đội dân quân xã Sơn Long (Hương Sơn) tiến hành diễn tập thực binh đánh địch bảo vệ làng.

Lực lượng dân quân xã Sơn Long diễn tập theo tình huống giả định.

Tình huống giả định được đưa ra: Sau khi đánh chiếm được xã Sơn Trà (địa phương giáp ranh với xã Sơn Long), địch sử dụng 1 đại đội chia thành 2 hướng tiến công vào xã Sơn Long. Trong đó, hướng chủ yếu là tiến quân theo tuyến quốc lộ 8A, đánh chiếm UBND xã Sơn Long.

Trước khi tiến công, chúng sử dụng các phương tiện trinh sát phối hợp với quân phản động nội địa chỉ điểm phát hiện lực lượng quân ta.

Ở hướng thứ yếu, quân địch tràn vào làng, châm lửa đốt nhà.

Lực lượng dân quân tiến hành tiêu diệt địch.

Trước tình hình đó, Trung đội dân quân xã Sơn Long đã triển khai công tác tác chiến, tận dụng lợi thế địa hình đánh trả dữ dội.

Tận dụng lợi thế địa hình, Trung đội dân quân xã Sơn Long đã triển khai công tác tác chiến phản công dữ dội.

Nhờ hợp đồng tác chiến chặt chẽ cùng những kỹ năng chiến đấu thuần thục, lực lượng vũ trang xã Sơn Long (Hương Sơn, Hà Tĩnh) bao vây, khống chế được quân địch.

Phương tiện của địch bốc cháy dữ dội.

Buổi diễn tập là dịp để địa phương nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, vai trò tham mưu của quân sự, công an, các ban, ngành, đoàn thể về công tác quốc phòng - an ninh; nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng hoạt động chiến đấu phòng thủ của lực lượng dân quân; là cơ sở để xã tiếp tục bổ sung phương án, kế hoạch tác chiến, gắn chặt giữa phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng - an ninh của địa phương trong tình hình mới.

Hoài Nam