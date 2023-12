Ngăn ngừa pháo nổ thẩm lậu qua biên giới Hà Tĩnh

Các đơn vị biên phòng trên hai tuyến biên giới Hà Tĩnh đã và đang tập trung lực lượng nhằm ngăn ngừa tình trạng pháo nổ thẩm lậu vào địa bàn dịp cao điểm cuối năm.

Vào lúc 18h15 ngày 30/11, tại Km 83, quốc lộ 8A, thuộc địa phận xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, BĐBP Hà Tĩnh đã phối hợp với Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cầu Treo bắt giữ Võ Trọng Dũng (SN 1990, ở xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) khi đang vận chuyển 48 hộp pháo hoa nổ với trọng lượng hơn 60 kg. Ngày 6/12, Viện KSND huyện Hương Sơn đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam 2 tháng đối với Võ Trọng Dũng về tội “Vận chuyển hàng cấm”.

Dù gia cố hộc kín dưới gầm xe và thực hiện các thủ đoạn tinh vi khác để đưa pháo lậu qua biên giới nhưng Võ Trọng Dũng ở Nghệ An vẫn bị phát hiện, bắt giữ.

Võ Trọng Dũng khai nhận mình là tài xế xe đầu kéo biển số 37H-05334 và rơ moóc 37R-04595, chuyên chạy tuyến Lào - Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Vì có sở thích nổ pháo và thấy một số bạn bè, người quen cũng có nhu cầu sử dụng pháo trong dịp tết nên khi sang Lào, đối tượng đã mua 10 triệu kíp pháo hoa do Thái Lan sản xuất để về chơi và bán kiếm lời.

Võ Trọng Dũng khai báo hành vi phạm pháp trước lực lượng chức năng.

Trước đó, vào ngày 5/10, lực lượng BĐBP và Hải quan Cửa khẩu Cầu Treo cũng đã phối hợp kiểm tra xe đầu kéo biển kiểm soát 37H-01904 và rơ moóc 37R-02683 do Vũ Thanh Trọng (SN 1986, ở xã Hưng Đạo, Hưng Nguyên, Nghệ An) điều khiển, cùng lái phụ Bùi Văn Quyền (SN 1979, ở xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu, Nghê An). Qua kiểm tra nhập cảnh, các lực lượng chức năng phát hiện 18 hộp pháo hoa nổ các loại (nặng khoảng 20 kg) và 34 viên ma túy tổng hợp được cất giấu trên xe. Ngay lập tức, các đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật.

Vũ Thanh Trọng và Bùi Văn Quyền cùng tang vật là 18 hộp pháo và 34 viên ma túy tổng hợp.

Những tháng cuối năm, tình hình thẩm lậu pháo nổ qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và khu vực biên giới Hương Sơn có dấu hiệu phức tạp. Để vận chuyển qua cửa khẩu, pháo lậu được các đối tượng xé lẻ cất giấu vào hàng hóa, hành lý, ca bin xe, thậm chí là gia cố thùng, hộc dưới gầm xe tải, xe đầu kéo hòng “qua mắt” lực lượng chức năng.

Trung tá Nguyễn Khắc Hào – Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cho biết: “Những tháng cuối năm là thời kỳ cao điểm của công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, thẩm lậu hàng cấm, nhất là pháo nổ. Các đối tượng phạm tội ngày càng tinh vi, xảo quyết, sử dụng nhiều thủ đoạn mới. Vì vậy, chúng tôi đang huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang bị và có sự thông tin, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng trong nước và nước bạn Lào để đấu tranh, ngăn chặn”.

Vì nhận thức pháp luật của người dân vùng biên chưa thực sự tốt, nhiều người có sở thích chơi pháo vào dịp tết và cả những cám dỗ về lợi ích kinh tế nên pháo nổ có thể thẩm lậu trên đường biên Việt - Lào mọi lúc, mọi nơi. Vì vậy, các Đồn Biên phòng Sơn Hồng (Hương Sơn), Đồn Biên phòng Hương Quang (Vũ Quang), Đồn Biên phòng Hòa Hải, Đồn Biên phòng Phú Gia, Đồn Biên phòng Bản Giàng (Hương Khê) đang tổ chức ra quân cao điểm, tập trung vào cuộc để đấu tranh, ngăn chặn.

BĐBP Sơn Hồng tuần tra đường biên và nhắc nhở người dân nước bạn Lào không vi phạm quy chế biên giới, không mang pháo và hàng hóa bị cấm trao đổi tại các đường tiểu mạch.

Thượng úy Phạm Thái Sơn – Đội trưởng Đội vận động quần chúng Đồn Biên phòng Sơn Hồng cho biết: “Ngoài tuần tra, kiểm soát đường biên, địa bàn thì hiện nay, chúng tôi cũng đang tập trung tuyên truyền, vận động bà con khu vực biên giới không sử dụng pháo nổ trong dịp tết, nhất là lứa tuổi thanh thiếu niên. Người dân đi rừng hái lá dong, khai thác lâm sản phụ, hoặc qua lại khu vực đường biên đều được nhắc nhở không được mua bán, vận chuyển, giúp sức cho các đối tượng xấu mang pháo, hàng cấm qua biên giới bằng đường tiểu mạch. Chúng tôi cũng nhắc nhở bà con, nếu phát hiện dấu hiệu bất thường thì thông báo ngay để lực lượng chức năng có biện pháp xử lý”.

BĐBP Lạch Kèn và các lực lượng chức năng tuyên truyền, nhắc nhở người dân Xuân Liên không mua bán, sử dụng pháo nổ trong dịp tết sắp tới.

Trên tuyến biển, nguy cơ pháo nổ thẩm lậu từ các tỉnh lân cận qua đường biển và các hải cảng cũng luôn tiềm ẩn. Vì vậy, các đơn vị như: Đồn Biên phòng Đèo Ngang, Ban Chỉ huy Biên phòng cảng Vũng Áng – Sơn Dương (TX Kỳ Anh), Đồn Biên phòng Kỳ Khang (huyện Kỳ Anh), Đồn Biên phòng Thiên Cầm (Cẩm Xuyên), Đồn Biên phòng Cửa Sót (Lộc Hà), Đồn Biên phòng Lạch Kèn (Nghi Xuân) cũng đang tập trung ra quân đợt cao điểm.

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP Hà Tĩnh đang áp dụng các biện pháp tuyên truyền, vận động, nhắc nhở kết hợp trinh sát địa bàn, tuần tra, kiểm soát tất cả khu vực nhạy cảm và cả việc theo dõi các đối tượng có biểu hiện nghi vấn... Qua đó, góp phần hạn chế tối đa tình trạng buôn bán, vận chuyển, tàng trữ pháo nổ dịp tết.

Tiến Dũng