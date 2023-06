Nỗ lực huấn luyện thực binh, bảo đảm diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu cán bộ, chiến sĩ tham gia huấn luyện thực binh phát huy vai trò, trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm cho diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh.

Sáng 19/6, Thượng tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đến thăm và tặng quà cho cán bộ chiến sĩ tham gia huấn luyện thực binh diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh tại thao trường xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên.

Thượng tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh động viên cán bộ, chiến sĩ.

Với sự chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Trung đoàn 335, Sư đoàn 324 có 80 cán bộ, chiến sĩ tham gia phần thực binh trong diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh năm 2023 của tỉnh Hà Tĩnh.

Sau khi được phân công nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 335, Sư đoàn 324 đã phối hợp với Bộ CHQS tỉnh, cấp ủy, chính quyền huyện Cẩm Xuyên tổ chức cơ động hành quân vào địa bàn xã tiếp cận khu vực thao trường, tổ chức xây dựng kịch bản, bố trí các tuyến cơ động, tuyến bắn, bố trí công sự, củng cố bãi tập, các khu vực bắn cho các hỏa lực....

Thượng tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trao tặng quà cùng số tiền 50 triệu đồng cho cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 335, Sư đoàn 324.

Thượng tá Nguyễn Xuân Thắng đã biểu dương, đánh giá cao nỗ lực, tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 335, Sư đoàn 324 trong việc khắc phục khó khăn do thời tiết, địa hình để sớm hoàn thiện sơ đồ, vị trí bố trí trận địa các khu vực bảo đảm phần thực binh trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh sắp tới.

Thượng tá Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh công tác huấn luyện diễn tập là một trong những nhiệm vụ cao nhất trong các nhiệm vụ huấn luyện, là sự tổng hoà các hoạt động của lực lượng vũ trang, do đó từ chỉ huy đến cán bộ, chiến sĩ cần cố gắng khắc phục khó khăn tiếp tục hoàn thiện tiến độ trong việc xây dựng, bố trí công sự, củng cố bãi tập; tham gia huấn luyện phải tuyệt đối an toàn, chấp hành tốt quy định, nhất là làm tốt công tác dân vận trên địa bàn đóng quân. Cùng đó, phát huy vai trò, trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nhằm bảo đảm diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh thành công tốt đẹp và đảm bảo an toàn.

Lê Đức