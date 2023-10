Nữ cán bộ, chiến sĩ công an xã góp phần đảm bảo ANTT ở cơ sở

65 nữ cán bộ, chiến sĩ ngành Công an Hà Tĩnh được điều động về xã đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2023) và 13 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 – 20/10/2023), Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức gặp mặt nữ công an xã trên toàn tỉnh. Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh tham dự.

Ban Giám đốc Công an tỉnh và các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Thực hiện đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn, 65 nữ cán bộ, chiến sĩ đã được điều động về xã, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Với phương châm “Vào từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, “Coi việc làng phố như việc nhà”, đây là lực lượng có những đóng góp quan trọng giúp hoàn thành sứ mệnh mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó cho lực lượng công an; vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân... Nhiều tập thể, cá nhân tiên tiến, xuất sắc đã góp phần tô thắm thêm hình ảnh đẹp của người phụ nữ Công an Hà Tĩnh trong lòng Nhân dân.

Đại úy Trần Thị Thơ Mây - Phó Trưởng Công an xã Thạch Bình (TP Hà Tĩnh) chia sẻ về quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Tại buổi gặp mặt, các đồng chí nữ công an xã bày tỏ những nguyện vọng, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, chia sẻ những câu chuyện gây xúc động cho các đại biểu trong hội trường, giúp mọi người hiểu hơn công việc của các chị khi về địa bàn xã công tác. Không chỉ hy sinh thời gian dành cho gia đình, các chị đã vượt qua những trở ngại về giới để gần dân, nắm tâm tư nguyện vọng của Nhân dân, phát huy những hiệu quả thế mạnh, sở trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị tại địa phương.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận những đóng góp của nữ cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh nói chung, nữ công an cấp xã nói riêng trong công tác chuyên môn và hoạt động phong trào của Công an tỉnh; đồng thời động viên các nữ cán bộ, chiến sĩ tiếp tục nỗ lực, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cùng lực lượng Công an tỉnh đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng các nữ cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng.

Giám đốc Công an tỉnh cũng mong trong thời gian tới, các nữ cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, xứng đáng với 8 chữ vàng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phong tặng cho người Phụ nữ Việt Nam “Anh hùng, Bất khuất, Trung hậu, Đảm đang”.

Quý Nhung Quang