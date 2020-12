Trao thưởng phá vụ án, bắt 2 đối tượng lừa đảo qua facebook chiếm hơn 500 triệu đồng của người dân Hà Tĩnh

Lãnh đạo Công an Hà Tĩnh biểu dương thành tích của Ban chuyên án bắt giữ 2 đối tượng lừa đảo qua facebook chiếm hơn 500 triệu đồng của người dân.

Thay mặt Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Thanh Liêm - Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra, Phó Giám đốc Công an tỉnh vừa gặp mặt, động viên và trao thưởng 10 triệu đồng cho Ban chuyên án Công an huyện Kỳ Anh.

Trước đó, Công an huyện Kỳ Anh tiếp nhận nhiều đơn trình báo, phản ánh của nhân dân trên địa bàn huyện về việc bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số lượng tiền lớn qua mạng xã hội facebook.

Sau một thời gian sử dụng các biện pháp nghiệp vụ điều tra, xác minh sâu về các thông tin liên quan đến các đối tượng, Công an huyện Kỳ Anh đã xác định được ổ nhóm chuyên lợi dụng công nghệ cao để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 5/12/2020, Công an huyện Kỳ Anh đã phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an và Phòng Cảnh sát hình sự, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an các tỉnh: Khánh Hoà, Thừa Thiên Huế, TP Hồ Chí Minh bắt giữ 2 đối tượng: Đặng Hoàng Quang Thắng (SN 2001, trú tại phường An Hoà, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) và Phạm Xuân Hùng (SN 2001, trú tại khu phố 2, phường 2, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị).

Với các thủ đoạn tinh vi, các đối tượng đã chiếm đoạt của 13 người dân trên địa bàn huyện Kỳ Anh với tổng số tiền hơn 500 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Anh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Phạm Xuân Hùng và Đặng Hoàng Quang Thắng về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng chuyên án, hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đại tá Nguyễn Thanh Liêm trao thưởng cho Ban chuyên án.

Tại lễ trao thưởng, Đại tá Nguyễn Thanh Liêm - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra biểu dương và đánh giá cao thành tích của Ban chuyên án.

Nhấn mạnh hoạt động lừa đảo khi sử dụng mạng xã hội thời gian qua có chiều hướng gia tăng, lãnh đạo Công an tỉnh đề nghị, trong thời gian tới, Công an huyện Kỳ Anh tiếp tục tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các lực lượng chức năng xử lý nghiêm minh các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến phương thức, thủ đoạn, hậu quả do hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản gây ra và các quy định của pháp luật có liên quan để nâng cao ý thức cảnh giác của người dân, doanh nghiệp…

Thanh Ngà