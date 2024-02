Vinh quang là người chiến sĩ

Dưới ngọn đuốc truyền thống rực cháy, tiếng trống dồn vang, những khúc quân hành rộn rã, không gian ngập tràn cờ hoa, 1.500 tân binh Hà Tĩnh khoác quân phục mới, ba lô trên vai, súng chắc trong tay, ý chí kiên định... lên đường thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng của Tổ quốc.

Chỉnh trang quân phục trước lúc bước vào lễ giao nhận quân.

Tạm gác lại bao lo toan, trăn trở, nỗi niềm, mẹ con tân binh Nguyễn Văn Tú (SN 2003, thôn Song Giang, xã Đan Trường, Nghi Xuân) đã dậy từ sáng sớm chuẩn bị nốt những việc nhỏ cuối cùng để đến địa điểm giao nhận quân đúng thời gian, đảm bảo an toàn.

Trước giờ lên đường, Tú lắng nghe những lời mẹ dặn dò “con nhớ...!” và cứng cáp động viên mẹ yên tâm, nhắc nhở em nhỏ học hành... để bản thân lên đường nhập ngũ vào Sư đoàn 324 với quyết tâm cao nhất.

Lớp lớp thanh niên ưu tú trên quê hương Thạch Hà hăng hái lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Tân binh Nguyễn Văn Tú chia sẻ: “Gia cảnh khó khăn, một mình mẹ quần quật nuôi 2 anh em ăn học nên tôi đã từng rất phân tâm, lo lắng. Nhưng được xóm làng, địa phương, Huyện đội động viên cả về vật chất lẫn tinh thần nên tôi hoàn toàn yên tâm lên đường làm nhiệm vụ.

Tôi hứa sẽ khắc phục mọi khó khăn, không lùi bước trước thử thách, quyết tâm rèn luyện, cống hiến để xứng đáng với niềm tin yêu, tình cảm của quê hương”.

Các tân binh lên đường thực hiện nghĩa vụ công dân.

Tốt nghiệp Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh năm ngoái, Nguyễn Đình Thắng (SN 2001, ở thôn Trung Thành, xã Quang Vĩnh, huyện Đức Thọ) là một trong những tân binh có trình độ cao nhất đợt tòng quân này.

Thắng chia sẻ: “Dù có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm nhưng tôi muốn “thử lửa” trong môi trường mới và cũng là để thực hiện đúng trách nhiệm của một công dân. Tôi sẽ cố gắng phấn đấu, đưa những kiến thức mình đã học vào môi trường quân ngũ để góp phần nhỏ công sức vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc”.

Tân binh Trần Nhật Dương ở xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang quyết tâm lên đường thực hiện tốt nghĩa vụ công an nhân dân.

Với tân binh Trần Nhật Dương (ở thôn 1, xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang), được tham gia vào lực lượng cảnh sát nhân dân không chỉ là ước mơ từ bé mà đó còn là niềm mong mỏi của cả gia đình. Vì vậy, khi chính thức được khoác lên mình bộ quân phục màu xanh, chàng thanh niên của đại ngàn Vũ Quang rất bồi hồi, xúc động.

Trần Nhật Dương chia sẻ: "Ước mơ đã thành hiện thực, tôi sẽ quyết tâm cao nhất để thực hiện tốt trách nhiệm thiêng liêng của tuổi trẻ. Hôm nay đây, trước lúc lên đường nhập ngũ, tôi đã tự đặt ra mục tiêu phấn đấu với quyết tâm cao nhất để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như chuẩn bị hành trang cho tương lai”.

Từ sáng sớm, tân binh Võ Tá Nhật đã được bố và người thân hỗ trợ chuẩn bị hành trang lên đường.

Sáng hôm nay lên đường tòng quân là một trong những ngày vui nhất của tân binh vùng giáo Võ Tá Nhật (SN 2005, thôn Hồng Hà, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh). Chững chạc trong bộ quân phục còn thơm mùi vải mới, Nhật hòa mình vào không khí của ngày hội tòng quân, cùng đồng đội tiến bước lên đường theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc.

Tân binh Võ Tá Nhật tự hào: “Bố tôi từng là chiến sĩ phục vụ trong lực lượng Hải quân nên từ nhỏ, tôi đã mong ước được đi bộ đội. Hôm nay, tôi càng vui hơn vì lá đơn tình nguyện nhập ngũ đã cho tôi cơ hội được vào Sư đoàn 324 (Quân khu 4) anh hùng. Tôi quyết tâm sẽ phát huy truyền thống của gia đình, quê hương để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ”.

Người lính già ở xã Thạch Mỹ động viên cháu nội là Trần Đình Hồng (nhập ngũ vào Trường Quân sự Quân khu 4) tiếp bước cha ông giữ gìn đất nước.

Khi Tổ quốc gọi tên con mình, các bậc cha mẹ cũng đồng tình, sẵn sàng động viên con em lên đường thực hiện nhiệm vụ. Trong không khí hào hùng của lễ giao nhận quân, ông Võ Tá Hảo (51 tuổi, bố của tân binh Võ Tá Nhật) phấn khởi: "Tôi rất vui khi hôm nay, cháu được đứng trong hàng ngũ để tiếp bước lớp lớp cha anh lên đường bảo vệ thành quả cách mạng của các thế hệ đi trước. Gia đình cũng động viên cháu lên đường với quyết tâm cao nhất và luôn “chân cứng, đá mềm”, nhận, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ".

Để động viên con em lên đường làm nhiệm vụ, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể các cấp cũng đã tổ chức lễ giao nhận quân trang nghiêm, chu đáo, đúng quy định. Trước lúc lên đường, cha mẹ, người thân, bạn bè, quê hương cũng có nhiều lời dặn dò, nhắc nhở, động viên những người con ưu tú.

Những hồi trống giục giã cổ vũ tinh thần cho những thanh niên thế hệ mới lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Tiễn tân binh lên đường, ông Nguyễn Việt Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà mong muốn: “Trong giờ phút chia tay xúc động này, tôi mong những người lính trẻ phát huy truyền thống anh hùng của quê hương, không ngừng học tập và rèn luyện, phấn đấu làm theo lời Bác dặn: “Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Tôi mong những người con của quê hương sẽ luôn là hạt nhân tích cực để góp phần xây dựng lực lượng quân đội và công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

Có mặt tại điểm giao nhận quân của huyện Lộc Hà từ sáng sớm, Trung tá Trương Thanh Nghị - Chính ủy Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh) cho biết: “Đến với các địa phương nhận quân, chúng tôi tiếp tục phát huy tình cảm gắn bó, đoàn kết để thực hiện nhiệm vụ thuận lợi. Cùng với chuẩn bị sẵn sàng nơi ăn, chốn ở, điều kiện sinh hoạt cho tân binh, đơn vị cũng sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để con em quê hương được rèn luyện, học tập và trưởng thành”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng tặng hoa, động viên, chúc mừng các tân binh ở Vũ Quang.

Thượng tá Trần Thị Quỳnh Trang – Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh cho hay: “Chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với Bộ CHQS tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị nhận quân để giao 250 tân binh công an đúng thời gian, đủ thủ tục, đảm bảo quy trình. Trước ngày lên đường, chúng tôi cũng đã chủ động phối hợp với các cấp, ngành, các đoàn thể tổ chức thăm hỏi, gặp mặt, tặng quà động viên tân binh yên tâm lên đường làm nhiệm vụ.

Lễ giao nhận quân kết thúc, các chiến sĩ trẻ lên xe xuất phát trong lất phất mưa bụi bay. Ngoài kia, bạn bè, người thân và cả những mối tình mới chớm trập trùng bàn tay vẫy chào tạm biệt. Gửi vào trong đó là niềm tin yêu, nhớ nhung và hy vọng các tân binh sẽ học tập, rèn luyện và phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại đơn vị mới.

Đại tá Hoàng Anh Tú - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh đánh giá: "Trong không khí vui tươi, phấn khởi và đoàn kết, tất cả các huyện, thành phố, thị xã trong toàn tỉnh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận 1.500 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an. Dù gặp phải những khó khăn nhất định nhưng với quyết tâm cao của cơ quan quân sự các cấp và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nên lễ giao, nhận quân đã được tổ chức nghiêm túc, trang trọng, nhanh gọn, tiết kiệm, đủ chỉ tiêu và an toàn tuyệt đối. Trong ngày hội tòng quân, những người lính trẻ cũng đã thể hiện tâm thế sẵn sàng, khát khao được cống hiến, lòng nhiệt huyết của sức trẻ, ý chí lập công cao, nguyện sẽ không ngừng cống hiến, hi sinh vì sự nghiệp chung”.

Năm 2024, Hà Tĩnh có 1.250 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự được biên chế vào Sư đoàn 324, Lữ đoàn Công binh 414, Lữ đoàn Pháo binh 16, Lữ đoàn Phòng không 283, Trường Quân sự (Quân khu 4), Quân chủng Hải quân, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, Trung đoàn 841 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh). Tham gia lực lượng công an nhân dân có 250 tân binh, được biên chế về Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Cục Cảnh sát quản lý trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng và Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Nhóm PV-CTV