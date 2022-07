Xây dựng lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an Hà Tĩnh ngày càng tinh nhuệ, hiện đại

Xây dựng lực lượng Công an Hà Tĩnh nói chung, lực lượng Cảnh sát nhân dân (CSND) nói riêng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại là một trong những yêu cầu của lãnh đạo tỉnh gửi tới các thế hệ cán bộ, chiến sỹ nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân.

Chiều 20/7, Công an tỉnh Hà Tĩnh trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2022). Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ cùng lãnh đạo một số ban, ngành tham dự lễ kỷ niệm.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham dự lễ kỷ niệm.

Tại lễ kỷ niệm, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ lực lượng CSND Công an Hà Tĩnh đã cùng nhau ôn lại truyền thống 60 năm. Cùng với quá trình chiến đấu, trưởng thành của lực lượng CSND Việt Nam, 60 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ CSND Công an Hà Tĩnh đã thi đua thực hiện “mưu trí, dũng cảm, vì nước, vì dân, quên thân phục vụ”, góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo vệ ANTT của quê hương, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh qua các thời kỳ.

Đại tá Nguyễn Thanh Liêm - Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh đọc diễn văn lễ kỷ niệm.

Trong những ngày đầu mới thành lập, lực lượng còn mỏng, tổ chức còn đơn sơ nhưng với nhiệm vụ cao cả là bảo vệ cách mạng, bảo vệ nền độc lập vừa mới sơ khai, Công an Hà Tĩnh nói chung, lực lượng CSND Công an Hà Tĩnh nói riêng đã ra sức đảm bảo, giữ vững giao thông thông suốt, đấu tranh xử lý những phần tử việt gian, góp phần quan trọng bảo vệ hậu phương Hà Tĩnh trong hai cuộc kháng chiến.

Sau ngày tái lập tỉnh, cán bộ, chiến sỹ lực lượng CSND Công an Hà Tĩnh luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, đoàn kết một lòng, vừa xây dựng cơ sở vật chất, vừa công tác, chiến đấu; chủ động phòng ngừa, đấu tranh trấn áp có hiệu quả với các loại tội phạm, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp với phát động rộng rãi phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Công an tỉnh Hà Tĩnh tại Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2022) vòng loại bảng thi số 4.

Với tinh thần đấu tranh không khoan nhượng, sự mưu trí, sáng tạo, nhận định chính xác các tình huống, kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận nghiệp vụ với thực tiễn chiến đấu, lực lượng Cảnh sát hình sự đã điều tra khám phá trên 80% các vụ án hình sự xảy ra trên địa bàn, trong đó, các vụ trọng án đạt từ 95 - 100%.

Lực lượng Cảnh sát ma tuý Công an Hà Tĩnh trực tiếp chủ trì, phối hợp khám phá, bóc gỡ hàng chục đường dây tổ chức mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, bắt hàng trăm đối tượng phạm tội; trong đó, có nhiều đối tượng người nước ngoài, thu giữ số lượng lớn tang vật về ma túy.

Đại tá Bùi Đình Quang - nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Các lực lượng Cảnh sát kinh tế, Cảnh sát môi trường đã điều tra, phát hiện hàng nghìn vụ buôn lậu, kinh doanh trái phép, vi phạm pháp luật về môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, tham nhũng, chức vụ…, thu hồi tài sản trị giá hàng chục tỷ đồng mỗi năm.

Lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các dự án của Bộ Công an về đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư, cấp thẻ căn cước công dân trên địa bàn tỉnh, từng bước triển khai Đề án 06 của Chính phủ phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 phục vụ tích cực cho công tác quản lý và phát triển kinh tế, xã hội.

Lực lượng CSND Công an Hà Tĩnh góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo vệ ANTT của quê hương, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh qua các thời kỳ.

Lực lượng CSGT, Cảnh sát PCCC, Cảnh sát Thi hành án và hỗ trợ tư pháp, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát 113, Kỹ thuật hình sự, Trại tạm giam, Văn phòng cơ quan CSĐT... đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực công tác.

Đặc biệt, sau khi triển khai bố trí công an chính quy đến 100% các đơn vị hành chính cấp xã trong toàn tỉnh, lực lượng CSND là một bộ phận nòng cốt trong tổ chức bộ máy công an cấp xã thực hiện nhiệm vụ bám nắm tình hình và đảm bảo an ninh trật tự, trật tự, an toàn xã hội ở địa bàn cơ sở, bước đầu đạt được những kết quả quan trọng, tạo được sự đồng thuận, đồng tình, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền các cấp và các tầng lớp nhân dân.

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an Hà Tĩnh: Phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND Việt Nam, truyền thống của quê hương Hà Tĩnh anh hùng, toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng CSND Công an Hà Tĩnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, rèn luyện, trau rồi phẩm chất đạo đức cách mạng, pháp luật, nghiệp vụ, xứng đáng với niềm tin mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Ghi nhận sự cống hiến, những thành tích và chiến công xuất sắc trong 60 năm qua, lực lượng CSND Công an Hà Tĩnh đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý, nhiều tập thể, cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải trao tặng Công an Hà Tĩnh bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh với dòng chữ: Lực lượng CSND Công an Hà Tĩnh ”Mưu trí, dũng cảm, vì nước, vì dân, quên thân phục vụ”.

Phát biểu tại lễ kỉ niệm, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh, cùng với quá trình chiến đấu, trưởng thành của lực lượng CSND Việt Nam, 60 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ CSND Công an Hà Tĩnh đã “mưu trí, dũng cảm, vì nước, vì dân, quên thân phục vụ”, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự của quê hương, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh qua các thời kỳ cách mạng.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu chỉ đạo.

Trong bối cảnh và thực tiễn đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ mới hết sức nặng nề, đòi hỏi lực lượng CSND Công an Hà Tĩnh cần không ngừng nỗ lực phấn đấu để làm tốt vai trò tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về những chủ trương, quyết sách trong lãnh đạo công tác đảm bảo ANTT; nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm; cải cách hành chính mà trọng tâm là thực hiện chuyển đổi số trong quản lý nhà nước về ANTT; xây dựng lực lượng Công an Hà Tĩnh nói chung, lực lượng CSND nói riêng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Chủ tịch UBND tỉnh cầu lực lượng CSND Công an Hà Tĩnh cần chủ động đấu tranh, ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và tội phạm, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc ANTT của tỉnh; chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Ðảng, xây dựng lực lượng.

Chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của Bộ Công an, chủ động tham mưu cho lãnh đạo tỉnh và cấp ủy, chính quyền các cấp huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH, xây dựng thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân.

Thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo TTATXH; nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác thi hành án hình sự để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trong toàn tỉnh tiếp tục chăm lo cũng cố, xây dựng lực lượng công an cấp xã cả về tổ chức, hoạt động và cơ sở vật chất...

Cũng tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng đã trao Huân chương Chiến công hạng Ba cho tập thể Công an huyện Thạch Hà.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải trao Huân chương Chiến công hạng Ba cho Đại tá Nguyễn Thanh Liêm - Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể và 3 cá nhân.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 1 tập thể và 5 cá nhân.

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh trao bằng khen của Bộ Công an cho 4 tập thể và 7 cá nhân.

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho 6 tập thể và 6 cá nhân đạt nhiều thành tích trong quá trình công tác.

Văn Đức