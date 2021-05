5 sai lầm khiến bạn nhanh lão hóa

Lão hóa là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên bạn hoàn toàn có thể kiểm soát những sai lầm khiến bạn nhanh già, theo Eat This Not That.

Ngủ sai tư thế

Theo Eat This Not That, nằm sấp hoặc nằm nghiêng với tư thế đặt tay dưới má khi ngủ trong một thời gian dài có thể khiến da bị nhăn nheo.

Do vậy, bạn nên luyện tư thế nằm ngửa khi ngủ để tránh tạo ma sát nhiều lên da.

Ngủ sai tư thế có thể khiến da nhanh lão hóa. Đồ hoạ: Linh Phương.

Phơi nắng quá lâu

Làn da rám nắng có thể khiến bạn cảm thấy khoẻ khoắn hơn nhưng ánh nắng mặt trời cũng chính là mối nguy hiểm lớn khiến da bạn chảy xệ.

Tia cực tím có thể phá huỷ collagen và sự đàn hồi của da. Chưa kể, phơi nắng quá nhiều có thể dẫn đến ung thư da. Vì vậy, bạn chỉ nên phơi nắng khoảng 10 đến 30 phút, tốt nhất là vào buổi sáng và chỉ một vài lần trong tuần. Bên cạnh đó, thường xuyên sử dụng kem chống nắng có thể giúp cho da ngăn ngừa nguy cơ lão hoá sớm.

Uống rượu

Có thể bạn không tin nhưng bạn sẽ nhanh già hơn nếu uống nhiều rượu. Rượu giúp giải phóng các hormone gây căng thẳng trong cơ thể nhưng đó lại là nguyên nhân gây lão hóa sớm, bởi rượu khiến da bạn mất nước. Ngoài ra, việc uống quá nhiều rượu cũng có thể dẫn đến nhiều loại bệnh, từ tổn thương thận và gan đến các vấn đề về tim.

Môi trường ô nhiễm

Ở lâu trong một môi trường ô nhiễm có thể khiến da bạn hình thành nám, tan nhang nhanh hơn. Viện Da liễu Hoa Kỳ cũng đã có nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng ô nhiễm không khí sẽ khiến da bạn bị lão hóa nhanh hơn.

Theo Laodong