Các khoáng chất thường gặp, nếu uống cùng nhau sẽ gây bất lợi

Các khoáng chất như magiê, canxi, sắt, đồng… có vai trò quan trọng trong cơ thể, nhưng cơ thể lại không tự sản xuất được mà phải cung cấp từ bên ngoài qua ăn, uống. Tuy nhiên cần lưu ý các tương tác bất lợi khi bổ sung cùng nhau.

1. Khoáng chất magiê và canxi

Magiê là một khoáng chất cần thiết, hỗ trợ hàng trăm phản ứng trao đổi chất trong cơ thể, bao gồm chức năng cơ, thần kinh, kiểm soát lượng đường trong máu và điều chỉnh huyết áp…

Magiê được tìm thấy trong thực phẩm như rau xanh, rau lá cũng như trong các loại đậu, quả hạch, hạt và ngũ cốc nguyên hạt. Nó cũng có sẵn ở nhiều dạng bổ sung khác nhau, mặc dù việc dùng chúng có thể không được khuyến khích.

Khi có mức magiê thấp có liên quan đến bệnh tim , tiểu đường và loãng xương (khiến xương giòn, dễ gãy). Mức magiê quá thấp là rất hiếm, nhưng có nhiều khả năng xảy ra hơn ở những người: -Nghiện rượu

-Mắc bệnh đường tiêu hóa hoặc phẫu thuật khiến cơ thể không hấp thụ được chất dinh dưỡng.

-Bị bệnh tiểu đường loại 2

-Cao tuổi

Nếu dùng liều lượng canxi quá cao sẽ làm giảm hấp thu của magiê.

Canxi là một khoáng chất quan trọng khác đối với sức khỏe của xương. Nó có thể được tìm thấy trong các loại thực phẩm như sữa, sữa chua và pho mát. Việc bổ sung chất này có thể được yêu cầu nếu chế độ ăn uống không đủ khoáng chất. Không nhận đủ canxi có thể dẫn đến giảm sức mạnh của xương và loãng xương.

Dùng cả hai loại khoáng chất này cùng nhau có thể làm giảm sự hấp thụ magiê nếu bạn dùng liều lượng canxi quá cao (2.600mg mỗi ngày). Những người có nguy cơ cao bị thiếu magiê khi bổ sung canxi, nên uống canxi xa bữa ăn thay vì trong bữa ăn. Nếu bổ sung canxi trong bữa ăn có thể ảnh hưởng tiêu cực đến lượng magiê được hấp thụ trong chế độ ăn uống.

2. Vitamin C và đồng

Vitamin C giúp tạo ra collagen, một loại protein giúp vết thương mau lành . Có nhiều lý do để bổ sung vitamin C bao gồm: Giúp chống nhiễm trùng, tăng sức đề kháng, giảm huyết áp…

Đồng là khoáng chất tham gia vào quá trình sản xuất năng lượng, là chất xúc tác duy trì năng lượng và giữ tâm trạng được sảng khoái, vui vẻ, lạc quan; giúp tạo ra mô liên kết...

Những người bị bệnh tim mạch có thể bổ sung đồng vì chúng đã được chứng minh là giúp thay đổi mức lipid trong máu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch do xơ vữa động mạch. Chất bổ sung cũng đã được sử dụng trong bệnh Alzheimer vì tình trạng thiếu đồng đã được chứng minh ở những người mắc bệnh này.

Có một số bằng chứng cho thấy dùng lượng vitamin C cao (trên 1.500mg) có thể làm giảm hấp thu đồng.

3. Sắt và trà xanh

Trà xanh làm giảm hấp thu sắt.

Sắt là một khoáng chất , là một phần thiết yếu của các tế bào hồng cầu giúp vận chuyển oxy từ phổi đến các mô. Bổ sung sắt thường được khuyến khích cho những người bị thiếu máu do thiếu sắt , ung thư và một số rối loạn tiêu hóa nhất định, cũng như cho những người đang mang thai …

Trà xanh đã trở thành thức uống phổ biến và có thể dùng như một chất chiết xuất. Trà xanh giúp tinh thần tỉnh táo, giảm bớt các triệu chứng tiêu hóa và đau đầu, đồng thời bảo vệ chống lại bệnh ung thư và bệnh tim.

Uống trà xanh với chất sắt có thể làm giảm sự hấp thụ khoáng chất này. Do đó, nếu dùng cả hai, cân nhắc dùng chúng vào những thời điểm riêng biệt…

Theo SK&ĐS