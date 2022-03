Đau rát họng nghi do mắc COVID-19 cần phải làm gì?

Bạn cảm thấy đau rát cổ họng như có vết xước. Có thể là dấu hiệu đầu tiên của nhiễm SARS-CoV-2 do biến thể Omicron mới gây ra. Dưới đây là 6 điều cần biết về triệu chứng COVID-19 phổ biến này, bao gồm lời khuyên về xét nghiệm và mẹo giảm đau.

Đau họng do Omicron đã nổi lên như một phàn nàn hàng đầu của những người được chẩn đoán mắc COVID-19 .

Panagis Galiatsatos - một trợ lý giáo sư y khoa và là bác sĩ chăm sóc sức khỏe quan trọng tại Johns Hopkins Medicine ở Baltimore, cho biết: “Đau hoặc ngứa cổ họng mà chúng tôi có thể đã bỏ qua chỉ vài tháng trước vì không có vấn đề gì lớn thì bây giờ có thể là dấu hiệu ban đầu của nhiễm Omicron”.

Các chuyên gia đã tìm hiểu được gì về bệnh viêm họng Omicron, và nó có ý nghĩa gì đối với những người đã tiêm vaccine và những người chưa tiêm phòng? Dưới đây là 6 điều cần ghi nhớ nếu cổ họng của bạn bắt đầu đau và lời khuyên về cách giảm đau mà bạn cần.

1. Cổ họng đau rát có thể là dấu hiệu sớm của nhiễm Omicron

Một số nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhận thấy rằng, đau họng là một triệu chứng phổ biến ban đầu trong làn sóng Omicron gần đây.

Một nghiên cứu do Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh công bố ngày 14/1/2022 đã xem xét mức độ phổ biến của các triệu chứng khác nhau được báo cáo bởi những người làm xét nghiệm PCR để phát hiện COVID-19. Phân tích này cho thấy rằng, việc mất vị giác và khứu giác ít phổ biến hơn với người mắc chủng Omicron so với chủng Delta, trong khi đau họng phổ biến hơn.

Đau họng là một triệu chứng phổ biến ban đầu trong làn sóng Omicron gần đây. Ảnh minh họa.

Theo báo cáo, đau họng được liệt kê là một triệu chứng trong 53% trường hợp nhiễm Omicron, trong khi chỉ 34% người nhiễm biến thể Delta bị đau họng.

Tiến sĩ Scott Weisenberg, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm và là Phó giáo sư y khoa tại NYU Langone Health ở Thành phố New York cho biết: “Đó là một triệu chứng ban đầu chủ yếu, nhưng không phải mọi bệnh nhân bị Omicron đều có cùng một kiểu triệu chứng.”

2. Omicron dường như "sống" nhiều hơn ở đường thở trên và ít hơn ở phổi so với các biến thể trước đó

Không giống như Delta, Omicron có nhiều khả năng cư trú ở hệ hô hấp trên hơn. Tiến sĩ Galiatsatos cho biết, có một số triệu chứng về đường hô hấp trên ở Delta và các biến thể khác trước đó, nhưng không giống như chúng ta đang thấy với Omicron.

Ông gợi ý rằng điều này có thể là do nhiều đột biến của Omicron. Biến thể này có khoảng 50 đột biến, khoảng 30 trong số đó đã được xác định trên protein đột biến - phần gắn vào tế bào người.

Sự phổ biến của Omicron ở đường hô hấp trên có thể giải thích tại sao nó có nhiều khả năng gây ngứa họng hoặc đau họng hơn các biến thể trước đó.

Ông cho biết thêm, vị trí mới là một phần nguyên nhân khiến omicron dễ lây lan. Galiatsatos cho biết: “Khi virus tồn tại trong hệ thống hô hấp trên, những người bị nhiễm có thể dễ dàng thở ra và dễ lây lan từ người này sang người khác".

3. Cả người đã tiêm chủng và chưa tiêm chủng đều có thể bị đau họng do Omicron

Tiến sĩ Galiatsatos cho biết: “Các triệu chứng không đặc hiệu, chẳng hạn như đau họng và chảy nước mũi, ít nhiều xảy ra như nhau ở cả những người được tiêm vaccine và chưa được tiêm chủng".

Weisenberg cho rằng: “Sự khác biệt chính giữa những người đã được tiêm chủng và đã tăng cường và chưa được tiêm chủng là nguy cơ mắc bệnh nặng cao hơn nhiều ở những người không được tiêm chủng”.

Tiến sĩ Galiatsatos: Những người chưa được tiêm chủng có xu hướng có các triệu chứng nghiêm trọng hơn hoặc đợt cấp COVID-19 nguy hiểm hơn, trong khi những bệnh nhân đã được tiêm chủng và nhiễm COVID-19 thường có các triệu chứng nhẹ.

Mặc dù vẫn chưa có dữ liệu để xác nhận điều này, Galiatsatos đã phát hiện ra rằng các triệu chứng như đau họng và sổ mũi có xu hướng kéo dài trong một thời gian dài hơn ở những bệnh nhân không được tiêm chủng của ông. Ông nói: “Tôi đã có những bệnh nhân chưa được tiêm phòng có những triệu chứng này trong 10 đến 14 ngày, trong khi đối với những người đã được tiêm phòng, họ thường tiến triển tốt hơn nhiều trong vòng 1 tuần".

4. Đau họng không phải lúc nào cũng do Omicron

Ngoài COVID-19, đau cổ họng cũng có thể do cảm lạnh thông thường, cúm hoặc viêm họng do liên cầu. Tuy nhiên, không có cách nào để biết bạn bị loại nhiễm trùng nào mà không cần xét nghiệm.

Vì vậy, những người có bất kỳ triệu chứng giống như cảm cúm hoặc cảm lạnh nên cho rằng họ bị nhiễm COVID-19 và thực hiện ngay các biện pháp cách ly với người chưa nhiễm.

5. Các biện pháp khắc phục tại nhà có thể giúp bạn giảm đau họng

Galiatsatos cho biết, không có loại thuốc nào có thể chữa khỏi chứng đau họng COVID-19, nhưng có những điều bạn có thể làm để giảm bớt sự khó chịu của mình.

Để giảm triệu chứng đau rát họng, bạn có thể uống thuốc giảm đau - acetaminophen có tác dụng rất tốt. Điều quan trọng là phải giữ đủ nước cho cơ thể.

Các biện pháp khắc phục tại nhà cũng có thể hữu ích. Súc miệng bằng nước muối hoặc uống nước ấm hoặc trà pha mật ong hoặc nước ấm với nước chanh đều có thể giảm đau.

6. Thực hiện test nhanh tại nhà để xem liệu bệnh đau họng đó có phải là COVID-19 không?

CDC khuyến nghị nên xét nghiệm khi các triệu chứng phát triển hoặc nếu bạn không có triệu chứng, từ 5 đến 7 ngày sau khi tiếp xúc với người có COVID-19. Cơ quan này cho biết thêm, điều đó sẽ giúp cơ thể có nhiều thời gian để phát triển một lượng virus có thể được phát hiện bằng xét nghiệm.

Hãy làm đúng theo hướng dẫn để có kết quả test nhanh COVID-19 chính xác.

Nếu xét nghiệm đầu tiên của bạn là dương tính, bạn không cần phải làm xét nghiệm khác. Nhưng nếu bạn có các triệu chứng hoặc đã biết phơi nhiễm và bạn nhận được kết quả âm tính mà bạn nghi ngờ có thể là không chính xác, hãy kiểm tra với bác sĩ để quyết định xem có cần xét nghiệm bổ sung hay không.

Các nhà sản xuất test nhanh COVID-19 tại nhà nhấn mạnh tầm quan trọng của việc làm theo các hướng dẫn để có được kết quả chính xác.

Theo SK&ĐS