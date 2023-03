Gan nhiễm mỡ có chữa được không?

Có nhiều nguyên nhân dẫn tới gan nhiễm mỡ. Nếu phát hiện ở giai đoạn sớm, người mắc gian nhiễm mỡ có thể không phải dùng thuốc để điều trị.

Gan nhiễm mỡ là tình trạng mỡ trong gan dư thừa quá nhiều (lớn hơn 5% trọng lượng gan) gây ảnh hưởng đến chức năng gan.

Chữa gan nhiễm mỡ thế nào?

Nếu phát hiện gan nhiễm mỡ ở giai đoạn sớm như gan nhiễm mỡ độ 1 thông qua các khám xét định kỳ, người bệnh điều trị theo chỉ định của bác sĩ, tình trạng gan nhiễm mỡ có thể điều trị khỏi.

Hiện nay, vẫn chưa có thuốc đặc trị dành cho bệnh gan nhiễm mỡ. Các phương pháp điều trị chủ yếu làm giảm những ảnh hưởng của triệu chứng bệnh đến sinh hoạt hàng ngày và làm tình trạng gan nhiễm mỡ không tiến triển nặng thêm.

Để điều trị gan nhiễm mỡ, người bệnh không nên vội vàng. Bởi vì không có phương pháp nào làm dứt điểm tình trạng này nhanh chóng. Người bệnh cần tuân theo phác đồ điều trị của bác sĩ. Bên cạnh đó thay đổi thói quen sinh hoạt để cải thiện tình trạng bệnh tốt hơn.

- Giảm cân nếu bạn đang thừa cân hoặc béo phì.

- Không uống rượu bia, đồ uống có cồn, hút thuốc.

- Thay đổi lối sống: tập luyện thể dục thể thao thường xuyên theo khả năng.

- Ngoài ra người bệnh cần bổ sung các loại rau củ quả nhiều vitamin. Thay thịt đỏ bằng các loại thịt giàu protein (thịt gà, thịt cá). Hạn chế các đồ ăn nhiều dầu mỡ, gia vị, đồ cay nóng, hoa quả chứa hàm lượng fructose cao…

- Loại bỏ một số thói quen có hại cho gan như thức khuya, ngủ muộn, căng thẳng.

Đa số các trường hợp gan nhiễm mỡ nằm trong độ tuổi từ 40 đến 60 tuy nhiên hiện nay đang có xu hướng trẻ hóa.

Vì sao gan bị nhiễm mỡ, nguyên nhân gan nhiễm mỡ

Vì sao bị gan nhiễm mỡ? Do lượng chất béo tích lũy quá nhiều trong gan, gây ra tình trạng gan nhiễm mỡ. Nguyên nhân thường gặp nhất là những người lạm dụng bia rượu. Việc sử dụng đồ uống có cồn trong thời gian dài sẽ gây tổn thương gan và dẫn đến suy giảm chức năng chuyển hóa mỡ. Việc điều trị gan nhiễm mỡ do rượu cũng khó khăn hơn do diễn biến bệnh phức tạp, ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của bệnh nhân.

Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, vẫn có những bệnh nhân mắc gan nhiễm mỡ mà không sử dụng nhiều rượu. Một số nguyên nhân thường gặp khác là:

- Người mắc một số bệnh béo phì, mỡ máu cao , tiểu đường … Trong đó người thừa cân, béo phì là những đối tượng dễ mắc gan nhiễm mỡ nhất. Lý do là vì khi cơ thể thường xuyên cung cấp lượng chất béo nhiều hơn lượng chất béo có thể hấp thụ sẽ dẫn đến việc tích tụ, không chuyển hóa hết. Từ đó tạo thành nguy cơ gan nhiễm mỡ.

- Chế độ ăn uống, ăn nhiều chất béo, tinh bột, lạm dụng chất kích thích và lười vận động.

- Sử dụng một số loại thuốc quá liều quy định hoặc sử dụng thuốc điều trị lâu dài, thường xuyên.

- Yếu tố gia đình, gene di truyền.

- Tác dụng phụ của thuốc trong quá trình điều trị một số bệnh.

- Suy dinh dưỡng hoặc giảm cân quá mức.

Gan nhiễm mỡ thường chia làm 3 mức độ dựa theo tình trạng bệnh từ nhẹ đến nặng.

Phòng ngừa gan nhiễm mỡ

- Thực hiện chế độ dinh dưỡng hợp lý. Tăng cường ăn nhiều rau củ quả đặc biệt là các loại giàu chất xơ, chất chống oxy hóa, sử dụng dầu thực vật… Hạt óc chó, hạt hướng dương, bơ, cải bó xôi, cải xoăn… đều là những thực phẩm giúp hạn chế tích tụ mỡ tại gan. Hạn chế rượu bia, mỡ động vật, giảm khẩu phần thịt đỏ. Hạn chế đồ ăn dầu mỡ, nhiều chất béo, đồ nhiều tinh bột, nhiều muối, nhiều đường.

- Thường xuyên tập luyện thể thao, giữ cân nặng hợp lý. Đồng thời duy trì lối sống lành mạnh ngủ đủ giấc, đúng giờ.

- Nếu cần uống các loại thuốc trong thời gian dài, nên tuân thủ theo chỉ định của bác sĩ.

- Tiêm phòng viêm gan A viêm gan B để bảo vệ gan khỏi các loại virus.

- Thường xuyên thăm khám định kỳ, đặc biệt là các đối tượng có nguy cơ cao để phát hiện bệnh sớm.

Theo SK&ĐS